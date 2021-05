1 I naufraghi preferiti di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez sta seguendo con grande attenzione l’avventura del suo fidanzato Ignazio Moser, approdato recentemente a L’Isola dei Famosi. L’argentina ha avuto modo di parlare di questo in una lunga intervista realizzata dal settimanale Chi. Qui ha non solo raccontato le emozioni che ha provato lei da naufraga, ma ha anche voluto dire la sua a proposito del suo fidanzato.

Da tempo Ignazio Moser aveva detto di essere affascinato all’idea di poter partecipare al reality show. Sono passati alcuni anni, però, prima di vederlo nel cast della trasmissione. Ecco cosa pensa Cecilia Rodriguez di questo:

“Mi sono sorpresa anch’io. Perché ha sempre detto che lo incuriosiva, ma non ha mai espresso tutta questa voglia. Cosi sono partita subito all’attacco: ‘Ti ammazzo se fai un reality!’. Ma poi é venuta fuori la maturità”, ha ammesso Cechu. Per poi aggiungere: “Ero seduta sul divano e mi sono detta: ‘Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? È giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anch’io’. Ii giorno dopo gli ho detto: ‘Vai’, l’ho incoraggiato”.

Oltretutto Cecilia Rodriguez ha detto che non ha paura che il suo Ignazio Moser possa mostrare la parte peggiore di sé come fatto da altri concorrenti. Questo per lei è difficile che accada perché, a detta sua, a L’Isola esce fuori la tua vera personalità. E sul suo fidanzato ha aggiunto: “(…) Ignazio ha un bellissimo carattere, una bella personalità, tante volte vorrei essere come lui. È uno che non ha tempo da perdere, che vuole vivere bene e senza problemi: se ci sono prova a risolverli, ma, se non c’è soluzione, volta pagina. Non può uscire qualcosa di brutto, magari perde la pazienza facilmente, ma gli passa subito e sa chiedere scusa, non è mai aggressivo, è per la pace”.

E sempre a proposito di Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez ha detto anche chi sono i suoi naufraghi preferito (eccetto il suo fidanzato ovviamente): “So che a Ignazio piace Valentina Persia, anche se la vedo molto carica, ma possono andare d’accordo. Secondo me potrebbe legare con Andrea Cerioli, conosco la sua fidanzata. Gilles e Ignazio sono molto simili, sono due leader. Gilles mi sembra stanco e ha chiesto di essere nominato, ma potrebbero andare d’accordo. Poi mi piace la Lodo”.

Effettivamente poi proprio Gilles ha mostrato segni di incertezze su L’Isola dei Famosi tanto che, nonostante il messaggio della sua amata Miriam, dopo l’eliminazione ha preferito tornare in Italia e non proseguire la sua avventura a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti.

E a proposito di Gilles Rocca ieri sera Cecilia Rodriguez ha risposto ad alcune domande dei fan e ha dato così un giudizio sulla lite avvenuta in puntata tra l’attore e l’opinionista Tommaso Zorzi. Andiamo a leggere cosa ne pensa…