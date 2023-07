Il post di Cecilia Rodriguez che per il web è un riferimento a Belen e Stefano

NEWS

Debora Parigi | 21 Luglio 2023

Il post pubblicato da Cecilia Rodriguez fa pensare a Belen e Stefano

Sta facendo molto chiacchierare sul web l’ultimo post pubblicato da Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram. La modella, che si sta occupando delle sue prossime nozze con Ignazio Moser, ha scatenato la curiosità degli utenti con alcune parole in spagnolo. Si tratta di alcuni versi di una poesia che recita:

Te creció el

corazón cuando

perdonaste a

quien nunca

te pidió perdón

Tradotto significa: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono”. E così sotto al post sono spuntanti tantissimi commenti di persone che hanno parlato proprio di Belen e Stefano. Purtroppo non sono commenti carini, ma la maggior parte va proprio contro Belen che, secondo il gossip, avrebbe ritrovato già l’amore poco dopo la fine della storia con De Martino.

Secondo questi utenti, infatti, Cecilia Rodriguez con queste parole starebbe difendendo la sorella Belen dopo quello che è successo con l’ex marito. Come sappiamo, dopo un po’ che si era conclusa la storia con Antonino Spinalbese (padre della piccola Luna Marì), Belen è tornata dall’ex marito Stefano De Martino (padre del primogenito Santiago). I due sono stati insieme alcuni mesi, nonostante continue voci di crisi. Ma dopo gli ultimi rumor che li davano di nuovo in rottura, pare che questa volta fosse tutto vero.

Ma non solo, Belen è stata proprio di recente paparazzata mentre baciava un altro uomo. Si tratterebbe di Elio Lorenzoni, un imprenditore di circa 40 anni che lavora nel settore dei motori. E, come detto, molti utenti non perdonano la fine della relazione tra Belen e Stefano. Ma soprattutto non perdonano a lei il fatto di aver trovato subito un altro (che sia un flirt o qualcosa di serio).

Non è bello però che si continui ancora a dare della poco di buono a una donna che inizia una nuova relazione poco dopo averne conclusa un’altra. Inoltre non sappiamo cosa sia realmente successo tra Belen e Stefano, quindi sarebbe meglio non giudicare le azioni né dell’uno né dell’altra.