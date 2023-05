Cecilia Rodriguez illumina il red carpet di Cannes con gioielli da oltre 50 mila euro

NEWS

Debora Parigi | 26 Maggio 2023

L’aoutfit e i gioielli indossati da Cecilia Rodriguez a Cannes

Il Festival di Cannes, che si sta tenendo in questi giorni, non vede solo i film in gara con attori e registi a sfilare sul red carpet. Come accade in tutti i Festival, questa è anche l’occasione per gli stilisti di mostrare le proprie creazioni. E a tal proposito vengono organizzati anche dei party a cui partecipano vari influencer. Tra questi è presente Cecilia Rodriguez.

La sorella di Belen sta pubblicando sul suo profilo Instagram vari post e foto di questa presenza, specificando di aver ricevuto questo invito e si esserne davvero grata. Nella giornata del 24 maggio, giorno in cui è arrivata a Cannes, Cecilia ha partecipato alla prima di La Passion De Dodin Bouffant. E con il suo outfit ha decisamente attirato l’attenzione.

Come si vede in queste foto pubblicate da lei sui suoi social, Cecilia Rodrguez ha indossato un lungo abito rosso di Antonio Perfetto. Si tratta di un modello in sinuosa seta con la gonna morbida alla caviglia con un maxi spacco laterale e un corpetto strapless con lo scollo a cuore, un cut-out sotto al seno e un nastro che cade fino ai piedi. Sandali col tacco a spillo, rossetto in tinta e pochette di cristalli coordinata (marca Pachouli Milano).

Per arricchire questo splendido look, la Rodriguez ha indossato dei gioielli dal grandissimo valore. Tutti in oro bianco e diamanti firmati Messika. Andando nel dettaglio, il bracciale è lo Skinny Desert Bloom, è un modello rigido caratterizzato da due fasce di diamanti, alcuni micro, altri a goccia, e viene venduto a 26.900 euro. Gli orecchini sono i Joy Round Diamonds, costano 2.580 euro e sono un romantico e delicato modello a bottone. Per quanto riguarda la collana, si tratta di un chocker di diamanti incastonati di alta gioielleria. Il prezzo varia a seconda del taglio e della dimensioni delle pietre scelte. Una variante con lo stesso pendente a effetto petali ha un costo di 29.500 euro.