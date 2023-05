Samuele Segreto ritrova Emanuel Lo e non perde l’occasione di imitarlo (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 26 Maggio 2023

Amici 22

Reunion tra Emanuel Lo e Samuele Segreto con imitazione

Dentro la scuola di Amici 22 abbiamo conosciuto molto bene Samuele Segreto, ballerino davvero apprezzato dal pubblico e che all’inizio era considerato uno dei possibili vincitori dell’edizione. Nei mesi non ha mostrato solo la sua bravura nel ballo, ma ha dimostrato di essere anche bravissimo come imitatore e tra le sue imitazioni migliori c’è quella di Emanuel Lo, suo insegnante.

È passato un po’ di tempo da quando lui è uscito dalla scuola. Ha passato un periodo in giro per l’Italia per promuovere il film in cui ha recitato: “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello. Ma adesso è di nuovo nel campo della danza e infatti sarà a giugno a Desenzano del Garda per l’evento organizzato da Kledi “Carla Fracci Mon Amour”. Samuele salità sul palco insieme al suo compagno di scuola Alessio Cavaliere e i due accompagneranno Giulia Stabile in una performance.

Ma Samuele Segreto ha anche rivisto il suo insegnante di Amici 22 Emanuel Lo in questi giorni. È stato proprio il prof del talent a mostrare questa reunion sui social. Ma la cosa divertente di tutto questo è che Emanuel ha sfidato Samuele nella sua imitazione. Gli ha chiesto se aveva il coraggio di farla di fronte a lui e il ballerino ha accettato la sfida.

Questo video, come si vede, è stata pubblicato dal coregorafo e prof di Amici sul suo profilo Instagram e ha divertito tantissimo i fan.