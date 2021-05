1 Lo spoiler di Cecilia Rodriguez

Lunedì è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Tra gli ospiti in studio, per la seconda volta di fila, abbiamo visto Cecilia Rodriguez, lì presente per dare sostegno al suo fidanzato Ignazio Moser, ultimo (ma non per ordine d’importanza) tra i naufraghi giunti in Honduras.

Ignazio fin dai primi minuti in cui ha messo piede a Playa Palapa ha mostrato grande spirito d’adattamento e si è messo fin da subito a disposizione dei propri compagni d’avventura. Durante la puntata, nel corso delle nomination per la precisione, Moser è stato chiamato a fare il suo nome. Ilary Blasi però gli ha dato anche la possibilità di poter scambiare qualche parola con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez.

Tra una smanceria e l’altra, ad un certo punto (anche se non si potrebbe per questioni di regolamento), Cecilia Rodriguez però ha fatto uno spoiler. La showgirl ha voluto fare uno strappo alla regola e ha svelato ad Ignazio che l’Inter è riuscita a conquistare il suo 19esimo scudetto: “Ha vinto l’Inter amore, te lo dico, anche se poi mi sgrideranno. Ti amo”. Moser ha mostrato grande felicità per questa notizia, ha sorriso e ha risposto a Cecilia con un “Grande, grazie amor…Ti amo tanto tanto tanto”.

Cecilia spoilera a Ignazio che l’Inter ha vinto lo scudetto #isola pic.twitter.com/34vDIqaDI5 — isola out of context (@oocisola) May 3, 2021

Non tutti i telespettatori probabilmente si sono accorti, ma Cecilia Rodriguez ha fatto questo piccolo spoiler al suo fidanzato, che sembra aver molto gradito! Intanto nei giorni scorsi la sorella di Belén è stata pizzicata in compagnia di Pierpaolo Pretelli, ma tranquilli… non è come sembra!