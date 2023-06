NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2023

Il cast di Celebrity Hunted 4

Al momento non sappiamo quando andrà in onda la stagione 4 di Celebrity Hunted su Amazon Prima Video.

Nella giornata di oggi, 12 giugno 2023, siamo però venuti a conoscenza di quello che dovrebbe essere il cast ufficiale della nuova stagione.

Per il momento i nomi non sono ancora stati rilasciati i nomi da parte dei canali della piattaforma streaming, ma a rivelarli in anteprima è stato Davide Maggio.

Andiamo a scoprirli tutti…

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Celebrity Hunted 4 cast: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Partiamo con l’attore Raoul Bova e la modella Rocio Munoz Morales.

Coppia anche nella vita dal 2011.

Hanno due figlie che si chiamano Luna e Alma.

Andiamo avanti…