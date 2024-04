NEWS

Debora Parigi | 18 Aprile 2024

Celebrity Hunted

Manca poco all’uscita di Celebrity Hunted 4, lo show Prime Video che vede protagonisti i Vip come ricercati che devono scappare dai cacciatori e quindi arrivare alla vittoria. Andiamo a conoscere i nomi del cast, quando esce, dove, il trailer e tutte le informazioni sullo streaming.

Celebity Hunted 4: il cast

Uno degli show più amati dal pubblico è Celebrity Hunted arrivato alla sua quarta stagione. Ogni edizione è formata da 8 fuggitivi (singoli o a coppie) che devono scappare dai cacciatori e quindi non farsi notare dalle telecamere. Devono riuscire a non farsi prendere e arrivare alla fine del gioco che li porterà alla vittoria.

Chi sono quindi i concorrenti di Celebrity Hunted 4? Quest’anno sono tutte coppie. Andiamo a conoscere i loro nomi:

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

e Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani

e Belen e Cecilia Rodriguez

e Guè Pequeno ed Ernia

Quando esce la quarta stagione di Celebrity Hunted

Dopo l’annuncio a giugno del 2023 del cast di Celebrity Hunted 4 abbiamo adesso anche la data di uscita. Quando esce quindi la quarta stagione di Celebrity Hunted? La data è fissata al 6 maggio 2024.

Il 6 maggio escono i primi 3 episodi, mentre gli altri 3 escono il 13 maggio, data in cui scopriamo anche la coppia o le coppie che vincitrici.

Il trailer di Celebrity Hunted 4

Dopo tanta attesa il profilo ufficiale di Prime Video ha deciso di rendere noto il trailer di Celebrity Hunted 4.

Nelle immagini pubblicate possiamo vedere le coppie concorrenti all’opera e anche i cacciatori. Si vedono inoltre alcune prove che il cast dovrà affontare durante i giorni di fuga, tra divertimento e qualche difficoltà.

Andiamo quindi a vedere come seguire il reality show.

Celebrity Hunted: streaming e dove vederlo

Come vi abbiamo già detto, la quarta stagione di Celebrity Hunted esce con i primi tre episodi il 6 maggio. Mentre i restanti tre sono disponibili dal 13 maggio.

Lo show va in onda su Prime Video dove può essere visto in streaming in qualsiasi momento. Per vedere il programma bisogno avere un abbonamento a Prime Video.

Sulla piattaforma sono disponibili anche le precedenti tre stagioni di Celebrity Hunted.