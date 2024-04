Pierpaolo Spollon, una fan di Uomini e Donne lo scambia per un corteggiatore di Ida e lo critica

NEWS

Debora Parigi | 18 Aprile 2024

Uomini e donne

Momento esilarante per Pierpaolo Spollon, l’attore è stato scambiato per uno dei corteggiatori di Ida a Uomini e donne

L’attore Pierpaolo Spollon ha ricevuto un messaggio strano che ha condiviso quindi con i suoi follower. In pratica qualcuno l’ha scambiato per un corteggiatore di Uomini e donne. In particolare per Pierpaolo, corteggiatore appunto di Ida Platano. Ciò che diverte è anche il contenuto del messaggio. Andiamo a vedere.

Qualcuno pensava che Pierpaolo Spollon fosse il corteggiatore di Ida a Uomini e donne

Il mondo del web a volte può essere davvero divertente e uno dei famosi che lo rendono tale è sicuramente Pierpaolo Spollon. L’attore usa i suoi profili social per condividere con ironia la sua vita privata e il suo lavoro. Quindi i suoi account possono essere un luogo ricco di contenuti divertenti. Proprio come l’ultimo, pubblicato poco fa su X che lo collega stranamente a Uomini e donne.

Spollon ha infatti scritto: “Mi scrivono questo su Facebook. Non sto capendo. Deduco ci sia stato uno scambio di persona, ecco”. E ha pubblicato lo screen del messaggio che ha ricevuto appunto sulla sua pagina Facebook. Nel messaggio c’era scritto: “Pierpaolo secondo me tu vuoi solo il troio. Non ti piace veramente Ida. W Mario”.

Chi segue Uomini e donne ha sicuramente capito subito lo scambio di persona. Sì perché sul trono c’è in questo momento Ida Platano che sta conoscendo due corteggiatori: Pierpaolo e Mario. Probabilmente la persona che ha scritto il messaggio ha pensato che Pierpaolo Spollon fosse il Pierpaolo corteggiatore.

Onde evitare altri errori e scambi di persona, il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e donne si chiama Pierpaolo Siano. Ha 42 anni ed è originario di Avellino. Parlando del suo lavoro, è un imprenditore impegnato nel settore turistico e alberghiero e fa anche il deejay. Inoltre ha un figlio di 8 anni che si chiama Francesco. Insomma, proprio niente a che vedere con Pierpaolo Spollon di professione attore e di qualche anno meno di lui, oltre alla differenza anche nella provenienza geografica.