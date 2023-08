Cesara Buonamici avrebbe chiesto garanzie in vista del GF: il reality dovrà adeguarsi a lei

NEWS

Debora Parigi | 14 Agosto 2023

Una richiesta di Cesara Buonamici a Pier Silvio Berlusconi per il GF?

La partenza del nuovo Grande Fratello è prevista per lunedi 11 settembre e avremo un’edizione totalmente rivoluzionata rispetto alle ultime andate in onda. Come notiamo, è infatti sparita la dicitura Vip, poiché la maggior parte dei concorrenti sarà formata da persone non famose con l’aggiunta di qualche volto noto allo spettacolo. Confermato alla conduzione Alfonso Signorini, ma ci sarà una sola opinionista e cioè Cesara Buonamici. Mandata via anche Giulia Salemi che sarà invece sostituita da Rebecca Staffelli, speaker radiofonica figlia del famoso inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli.

La scelta di tutti questi cabiamenti è, come abbiamo detto tante volte, legata al fatto che Pier Silvio Berlusconi non vorrebbe più trash all’interno del reality show. Ma soprattutto non vuole più vedere casi di maleducazione e bullismo come avvenuto nella settima edizione che si è conclusa a marzo. Così anche la scelta della nota giornalista del TG ha un motivo particolare.

Ma, come riporta il settimanale Nuovo TV, la Buonamici avrebbe mosso delle richieste nei confronti di Berlusconi riguardo il suo ruolo nal GF. In pratica avrebbe voluto delle garanzie che riguardano la sua immagine inerente alla lunga carriera professionale che si è costruita. Il magazine scrive infatti:

“Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al Tg5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’a.d. di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati”.

A questo punto il pubblico è davvero molto curioso di capire cosa è stato organizzato per il nuovo GF senza però annoiare chi lo segue.