Spettacolo

Vincenzo Chianese | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

Interviene Cesara Buonamici

Poco fa nel corso della diretta del Grande Fratello a bacchettare Massimiliano Varrese è stata Cesara Buonamici. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Ancora una volta protagonista della serata è stata Beatrice Luzzi, che ha dovuto fare i conti con nuove accuse da parte della casa. Nel corso della puntata l’attrice e Giuseppe Garibaldi hanno infatti scoperto cosa pensano in realtà i concorrenti del loro legame, e naturalmente non sono mancati pareri contrastanti. In particolare a scagliarsi contro Beatrice è stato Massimiliano, che come ormai è noto non sembrerebbe avere punti d’incontro con la sua coinquilina. Sempre durante la diretta la Luzzi ha anche scoperto cosa è accaduto poche ore fa, quando Varrese e Garibaldi hanno parlato del presunto interesse che Giuseppe avrebbe per Samira Lui. Dopo aver assistito alla clip così Beatrice ha affermato:

“Mi sembra evidente chi trama, chi cerca di mettere in difficoltà e chi crea tensioni. Non ho parole. È una persona da tenere molto lontana”.

Tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è partito l’ennesimo botta e risposta e a quel punto a intervenire è stato anche Signorini, che ha chiesto a Garibaldi come mai non abbia preso le difese dell’attrice. Giuseppe così ha affermato: “Io più volte, anche quando siamo da soli, glielo dico più volte a loro. Poi che davanti a tutti non mi espongo è vero”. Poco dopo a intervenire è stata anche Cesara Buonamici, che ha bacchettato Massimiliano dopo le numerose accuse a Beatrice. L’opinionista infatti ha dichiarato:

“Massimiliano toglimi una curiosità. Hai detto a Beatrice di starti lontano, ma perché tu le vai sempre addosso? Guardi solo lei, quello che fa lei, dove va lei, cosa dice lei. È un’ossessione la tua. Ti vedo osservare solo lei”.

Non è mancata la replica di Massimiliano a Cesara Buonamici, che ha aggiunto: “Io avevo fatto un reset, lei non l’ha mantenuto”. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni tra Varrese e la Luzzi?