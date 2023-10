Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

La gelosia di Garibaldi verso Beatrice Luzzi

La serata a tema al GF ha provocato qualche gelosia in Giuseppe Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi. Questo perché durante un gioco del “bacio bendato”, l’attrice ha dato un timido bacio a Massimiliano Varrese. Per quanto si trattasse di un gioco questo ha scatenato la gelosia del bidello.

Giuseppe infatti non ha visto di buon occhio quanto successo ed è rimasto un po’ perplesso, domandandosi il perché del comportamento da parte di Beatrice. Poco dopo in confessionale Massimiliano, Ciro e Beatrice si sono ritrovati per scherzare su quanto accaduto e proprio Petrone ha tentato di replicare la scena del giardino, ma Beatrice Luzzi ha detto no. Questo per rispetto di Giuseppe.

Questo alcuni momenti che raccontano quanto vi stiamo dicendo per l’appunto…

Un bacio che ha creato un po' di scompiglio… E Garibaldi ha una sua teoria. #GrandeFratello pic.twitter.com/sDe30r40nI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2023

Nel mentre Giuseppe Garibaldi ha continuato a rimuginare e ha fatto svariati confessionali in cui ha detto il suo punto di vista. Secondo lui infatti Beatrice Luzzi avrebbe potuto tranquillamente evitare, mentre quest’ultima ha spiegato si trattasse solo di un gioco e di non averlo ripetuto quando le è stato chiesto di rifarlo.

A quel punto Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto modo di confrontarsi e per un po’ il gieffino è rimasto sulle sue, manifestando disappunto. Un comportamento questo che ha insospettito anche alcuni dei suoi compagni, dubbiosi di questa forte gelosia: “Impossibile che in così poco tempo provi queste sensazionI”, hanno commentato i più all’unisono.

Beatrice Luzzi però è riuscita a far capire a Giuseppe Garibaldi che non c’è nulla di cui preoccuparsi e tantomeno non deve essere geloso, specie se si tratta di un gioco. Ma vedremo come si evolverà la situazione, dato che le dinamiche anche all’interno della “coppia” non sembrano mancare!

Vedremo cosa succederà! Seguiteci ancora per tante altre news e curiosità sul Grande Fratello!