Lunedì 16 settembre 2024 parte la nuova edizione del Grande Fratello e tra i concorrenti troviamo Lorenzo Spolverato. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore dall’età alla vita privata, passando anche per il profilo Instagram e la carriera.

Chi è Lorenzo Spolverato

Nome e cognome: Lorenzo Spolverato

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Milano

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: attore e modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lorenzospolverato_

Lorenzo Spolverato età e biografia

Chi è e quanti anni ha Lorenzo Spolverato? Il concorrente del Grande Fratello nasce a Milano nel 1996, di conseguenza la sua età è di 28 anni. Al momento non conosciamo la sua data di nascita completa ma sappiamo che ha un’altezza pari a 1 metro e 85 centimetri. Nessuna informazione sul peso.

Per quanto riguarda i genitori sappiamo che il padre si chiama Armando e la madre Giada. Non dovrebbe avere fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che frequenta l’accademia di recitazione e di doppiaggio tra il 2021 e il 2023. Tuttavia ha una grande passione per lo sport e di se stesso scrive:

“Sono stato portiere agonista di pallanuoto nella categoria under 18 della Canottieri Milano, ho praticato kick boxing per 9 anni, partecipando a incontri agonistici a contatto pieno, mentre oggi mi dedico al beach volley, alla corsa e alla palestra”.

Ama la natura e passeggia spesso in compagnia della sua cagnolina Taylor. Dove abita oggi? Non abbiamo una riposta a questa domanda.

Vita privata

Dal punto di vista del piano sentimentale non abbiamo molte informazioni. La vita privata di Lorenzo Spolverato rimane al momento un mistero perché neanche tramite i suoi rivela se è fidanzato oppure no.

Per ora non sappiamo se abbia una fidanzata e per tale ragione dobbiamo ipotizzare che sia single. Non appena avremo altre informazioni vi aggiorneremo.

Dove seguire Lorenzo Spolverato: Instagram e social

Dove seguire Lorenzo Spolverato sui social durante la sua permanenza al Grande Fratello 2024? Il giovane attore ha un account su Tiktok dove pubblica video molto divertenti e anche un profilo Instagram.

Non manca nemmeno un canale YouTube dove pubblica i video dei suoi progetti più recenti. Non sembra essere però su Twitter o Facebook

Carriera

Prima di avviare la sua carriera nel mondo dello spettacolo Lorenzo Spolverato ha lavorato come cameriere e sommelier. In seguito passa a lavorare come commesso e modello per importanti marchi.

Coltiva la passione per la recitazione frequentando un’accademia e diplomandosi anche in doppiaggio. Partecipa a un spot televisivi, produzioni teatrali e cinematografiche.

Possiamo citare alcuni cortometraggi tra il 2021 e il 2023. Sa parlare inglese e cantare. Ha la passione per lo sport e sa praticare anche le arti marziali. Nel 2024 viene scelto come concorrente al Grande Fratello.

A differenza di quanto si possa pensare Lorenzo Spolverato non ha mai partecipato a Uomini e Donne ma a Temptation Island.

Temptation Island

Durante la prima puntata del Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha affermato di aver fatto il tentatore a Temptation Island nel 2020.

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato viene annunciato come concorrente ufficiale al Grande Fratello 2024 a settembre tramite i profili social del reality.

In studio troviamo come opinionista Cesara Buonamici che sarà affiancata dalla new entry Beatrice Luzzi. Come conduttore torna Alfonso Signorini e alla postazione social Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

I concorrenti del Grande Fratello saranno divisi anche questa volta tra Nip e Vip.

Partiamo con gli uomini: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Luca Calvani, Luca Giglioli, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.

Per quanto riguarda le donne, poi, ci sono: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta..

Il percorso di Lorenzo al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato entra nella casa del Grande Fratello a settembre ed è proprio in quel momento che comincia il suo percorso nel reality di Canale 5. Non appena sapremo come andrà la convivenza con gli altri inquilini vi terremo aggiornati.

IN AGGIORNAMENTO