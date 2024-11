Barbara d’Urso sta per tornare in tv con un nuovo progetto su Rai 1: il retroscena esclusivo di Roberto Alessi

Il direttore di Novella2000 Roberto Alessi sgancia la bomba che tutti stavamo aspettando: Barbara d’Urso sta per tornare in tv con un nuovo progetto top secret su Rai 1.

Il ritorno di Barbara d’Urso

È trascorso un anno e mezzo dall’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque e a Mediaset. Da quel momento la conduttrice partenopea ha dovuto riorganizzare la sua vita e in questi mesi ha iniziato a concentrarsi su nuovi progetti e sulle nuove date dello spettacolo teatrale Taxi a due piazze, che ha ottenuto un successo clamoroso. Adesso però pare che per Barbara sia tempo di tornare sul piccolo schermo. Dopo aver preso parte qualche settimana fa a Ballando con le Stelle nelle vesti di ballerina per una notte, sembrerebbe che la d’Urso stia per approdare su Rai 1 con nuovo e inedito progetto.

A sganciare la bomba è il direttore di Novella2000 Roberto Alessi, che nel nuovo numero del nostro settimanale rivela i primi dettagli su questo show, di cui si sa ancora molto poco. Pare che la conduttrice abbia in cantiere un progetto pilota che potrebbe vedere la luce già il prossimo maggio. Alessi però precisa: “Me lo danno per certo, ma è una notizia che potrebbe essere anche smentita. Nulla è ufficiale, nulla è confermato, perché per ora è tutto molto molto riservato”.

L’arrivo di Barbara d’Urso in Rai tuttavia sembrerebbe essere sempre più plausibile. Dopo l’intervista esclusiva rilasciata a Mara Venier nel salotto di Domenica In e dopo la partecipazione al talent show di Milly Carlucci, pare che la collaborazione tra la presentatrice e la rete pubblica stia per diventare realtà.

Attualmente intanto Barbara si gode la nascita della sua seconda nipotina. Giammauro, figlio della conduttrice, ha infatti reso la d’Urso nonna per la seconda volta e di certo questo è un momento d’oro per lei. Ma cosa bolle in pentola e che progetto avrà in serbo la presentatrice per il pubblico? Lo scopriremo nei mesi a venire.