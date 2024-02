Cesara si schiera contro Beatrice per l’uscita di Vittorio: “Gli hai rovesciato addosso parole dure”

NEWS

Debora Parigi | 14 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dentro la casa del Grande Fratello da due giorni c’è una faida su di chi sia la colpa per l’uscita di Vittorio. Una parte dei concorrenti incolpa Beatrice perché i due avevano litigato e lei aveva chiuso i rapporto con lui. Dall’altra parte la Luzzi si è difesa. Sull’argomento è intervenuta anche Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici incolpa Beatrice Luzzi per l’uscita di Vittorio

Nella puntata di lunedì del Grande Fratello è stato eliminato Vittorio. Questo ha accesso una discussione all’interno della Casa dove una parte dei concorrenti ha incolpato Beatrice Luzzi. Il motivo è perché i due avevano litigato e lei aveva chiuso i rapporti con lui. L’attrice si è difesa dicendo che è uscito perché prima di tutto era in nomination mandato da altri che poi si sono disperati. In secondo luogo perché non ha mai preso una posizione netta e ha cambiato atteggiamento nell’ultima settimana.

Di questo si è quindi parlato anche oggi nel reality e c’è stato un dibattito, per fortuna con toni civili e senza urla, all’inizio della puntata. E quindi Alfonso Signorini ha chiesto anche l’opinione di Cesara Buonamici. L’opinionista ha detto che non sente di dare colpa diretta a qualcuno. Però si è comunque schierata contro Beatrice. Cesara ha infatti detto:

“Penso che ‘è colpa tua’ non è vero. Ma anche ‘io non c’entro nulla’ non è vero per niente. Io penso che prima della fase del silenzio, in verità abbastanza dura e antipatica, ce n’è stata un’altra molto dura di accuse di Beatrice a Vittorio. Bea, io ho molta considerazione di te. Tu però gli hai rovesciato addosso delle parole dure. Gli ha detto ‘non ti stimo, non hai il coraggio’. Sono cose un po’ pesanti. Poi è arrivata la fase del silenzio, anche quella dura. Francamente Beatrice, secondo te, non puoi pensare al fatto che una parte dei tuoi sostenitori non si sia ritenuta in qualche modo autorizzata a colpirlo dopo tutto quello che era successo tra voi?”

Beatrice Luzzi ha subito replicato facendo notare a Cesara Buonamici che a quel televoto c’era anche lei. Quindi i suoi fan hanno sicuramente votato lei per salvarla. Lei tra l’altro aveva anche chiesto di non essere votato perché voleva uscire dalla Casa. Quindi lei si sente con la coscienza pulita.