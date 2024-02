Mahmood vi aspetta a Milano: come incontrarlo dopo la partecipazione a Sanremo

NEWS

Redazione | 14 Febbraio 2024

Mahmood sarebbe pronto alla sua prima apparizione pubblica dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il suo brano “Tuta Gold“.

La prima apparizione di Mahmood dopo Sanremo

Mahmood ha partecipato all’edizione appena terminata del Festival di Sanremo e la sua “Tuta Gold” ha riscosso subito un grande successo tra il pubblico. Tutti pensavano che avrebbe vinto o per lo meno sarebbe arrivato nella Top 5. Purtroppo così non è stato e il cantante si è fermato al sesto posto, ma sappiamo che tutto ciò conta relativamente.

Il futuro di una canzone dipende dal pubblico e dalle radio, e i risultati ottenuti lo dimostrano. “Tuta Gold” dell’artista si è posizionata al primo posto nella classifica giornaliera di Spotify superando persino la Top 3 del Festival di Sanremo 2024. Alle sue spalle troviamo Geolier, Annalisa e Angelina: in tal modo supera addirittura l’amato rapper italiano diventando la canzone italiana più ascoltata al mondo.

Tantissimi i video che hanno iniziato a circolare sui social, provenienti da tutto il mondo, in cui le persone ballano sulle note del brano sanremese. Ma cosa farà adesso Mahmood?

Pare che la sua prima apparizione pubblica dopo il Festival dovrebbe avvenire nel corso dell’inaugurazione dello store milanese di Virgo Cosmetics del suo amico Lorenzo Marchetti. L’appuntamento dovrebbe essere sabato 17 febbraio 2024 alle ore 17:00 in Corso Buenos Aires, 70. Rumor vero o falso?

Ricordiamo, mentre restiamo in attesa di conferme a riguardo, che il cantante sta anche per rilasciare il suo nuovo album. L’uscita è prevista per il 16 febbraio 2024, mentre il tour europeo partirà il 4 aprile dal Lussemburgo per terminare il 17 e 18 maggio a Milano.