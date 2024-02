NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Annalisa

Annalisa non si ferma più: Mon Amour è il brano in italiano di un’artista solista più ascoltato su Spotify

Non si arrestano i record di Annalisa. In queste ore infatti Mon Amour è risultato essere il brano in italiano di un’artista solista più ascoltato su Spotify, superando anche Baby K.

Nuovo traguardo per Annalisa

Ancora una volta siamo qui a parlare dei traguardi di Annalisa. Negli ultimi 12 mesi, come tutti ormai ben sappiamo, proprio la Scarrone ha raggiunto un successo senza precedenti, confermandosi come una delle artiste del momento. Dopo aver scalato le classifiche con Bellissima e Mon Amour infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il suo ultimo album di inediti, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che ha conquistato il cuore dei fan, e non solo, risultando essere uno dei dischi più venduti del 2023.

La Scarrone nel mentre si sta preparando anche ad affrontare il Festival di Sanremo 2024, e di certo le aspettative non verrano deluse. Sul palco dell’Ariston la cantante presenterà il pezzo Sinceramente, che è già atteso da tutto il pubblico e di certo non deluderà le aspettative. Nel mentre in queste ore è arrivato un ennesimo traguardo per la cantante, che ormai collezione record su record.

Dopo aver superato i 3 milioni di copie certificate in carriera, diventando l’artista femminile con più copie certificate in assoluto in era FIMI, per Annalisa è arrivata un’altra soddisfazione. Con 73.2 milioni di stream, Mon Amour ha infatti da poco superato la canzone Da Zero a Cento di Baby K, diventando il brano in italiano di un’artista solista più ascoltato su Spotify.

Importante traguardo per la Scarrone che ancora una volta si conferma essere una delle artiste più amate e seguite del momento. Il pubblico intanto attende con grande ansia il 6 febbraio, per poter ascoltare per la prima volta Sinceramente. Alla cantante dunque facciamo un grande in bocca al lupo.