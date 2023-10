Cesara Buonamici incalza Giselda: “Dicci altro di te, non solo la montagna”

NEWS

Debora Parigi | 12 Ottobre 2023

Grande Fratello

La richiesta di Cesara Buonamici a Giselda

Col passare delle settimane, al Grande Fratello stiamo imparando a conoscere sempre un po’ di più Giselda, la grande appassionata di montagna. Lei non si apre molto, forse anche per timidezza o per un passato doloroso. Ad esempio questa sera è venuto fuori che lei ha sofferto molto per amore, una relazione non andata benissimo che le ha spezzato il cuore. E ha rivelato questo parlando in confessionale con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici.

Il conduttore inoltre ha raccontato di come sia stata bullizzata in passato quando andava a scuola. I suoi compagni di classe, infatti, la chiamavano Giselda “la montanara”, in modo dispregiativo proprio perché veniva dai monti. Frasi che l’hanno molto ferita, ma che comunque è riuscita a farsi scivolare addosso andando avanti per la sua strada e per raggiungere i suoi obiettivi. Infatti ha detto che il suo grande sogno è poter riaprire la malga del nonno. Vorrebbe vincere il Grande Fratello per poter realizzare questo sogno con il montepremi. Tra l’altro, una volta uscita dalla Casa, pensa solo a tornare alla sua montagna.

Durante il collegamento con lei nel confessionale, è anche intervenuta Cesara Buonamici. L’opinionista ha detto: “Noi ti crediamo naturalmente quando ci parli della montagna, dei camosci, della motosega ecc… Però io a volte ho l’impressione che questa montagna sia un modo per non dirci tutto di te”. La gieffina ha negato, ma Cesara è andata avanti: “Perché noi ti abbiamo vista con i vestiti aderenti, con i tacchi alti, truccata, contenta… C’è qualcosa? Dicci qualche altra cosa di te, che di sicuro c’è. Non è solo metterti gli scarponi ed essere un camoscio”.

Giselda ha di nuovo negato e ha spiegato che davvero lei ama così tanto la montagna, fotografarla, vedere i tramonti, svegliarsi alle 5 del mattino, andare per i boschi, stare in tenda. E ha specificato che lo fa sempre da sola. “Chiedilo alla mamma che è sempre preoccupata, perché sto via due o tre giorni e non sa dove sono”, ha raccontato. Alla domanda quindi se non desideri più un fidanzato, lei ha detto che sì lo vorrebbe, ma deve lasciarle anche i suoi spazi per fare quello che più le piace.