“Sei la cosa più bella che mi potesse capitare qua dentro”: Varrese si dichiara a Heidi, che si commuove

Debora Parigi | 12 Ottobre 2023

Grande Fratello

Heidi Baci e Massimiliano Varrese sempre più vicini al GF

Negli ultimi giorni al Grande Fratello abbiamo visto Heidi Baci e Massimiliano Varrese avvicinarsi molto. Tra loro c’era stato un colpo di fulmine, o meglio c’era stato da parte di lui. Ma era stata lei a frenarsi. Infatti all’inizio aveva ammesso di fronte ad Alfonso Signorini di non essere interessata all’attore.

Poi Heidi aveva detto invece di avere un interesse per Vittorio e questo aveva sconvolto Massimiliano che si era sentito ferito. Ma poi è successo che Vittorio ha rifilato un due di picche alla Baci, dicendo invece di sentirsi più vicino ad Anita. Proprio questa delusione ha portato Heidi a riavvicinarsi a Massimiliano e ad ammettere certe cose in questo rapporto. In pratica è sempre stata frenata nei suoi confronti per tutta una serie di responsabilità. E ha anche detto che vorrebbe tanto essere molto più libera.

Nella puntata di oggi del Grande Fratello Alfonso Signorini ha mostrato una clip per riassumere questa storia tra Massimiliano e Heidi, incentrandola in particolare sulla sofferenza di Varrese dopo l’ultima nomination. La Baci, infatti, rischia di essere eliminata definitivamente stasera. E lui ha detto che potrebbe spaccare Casa se ciò accadesse (ovviamente in senso metaforico).

Nella clip abbiamo visto non solo il riavvicinamento dei due, con le dichiarazioni di Heidi su quello che prova. Ma si è visto anche un dialogo notturno tra i due in cui Varrese ha pronunciato una frase davvero molto forte e singificativa. Ha infatti detto: “Sei la cosa più bella che mi potesse capitare qua dentro”. Una dichiarazione davvero importante che ha colpito Heidi e l’ha portata a pensare più profondamente a questo rapporto e a sentirsi più libera.

Ma qualcosa di decisamente clamoroso sta succedendo in queste ore… perché Massimiliano e Heidi sembrano aver scoperto una nuova vicinanza, dopo le incomprensioni e la "caduta" delle scorse settimane. #GrandeFratello pic.twitter.com/ZSP6Qrovm2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2023

Potete seguire il Grande Fratello in streaming sul sito di Mediaset Play.