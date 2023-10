Spettacolo

Vincenzo Chianese | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le parole di Cesara Buonamici

Questa sera a riprendere Beatrice Luzzi in diretta è stata Cesara Buonamici. Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello infatti l’attrice è stata nuovamente al centro di alcuni scontri, dopo le tensioni con gran parte della casa. La concorrente infatti sembrerebbe essere sola contro tutti, tuttavia pare essere molto apprezzata dal pubblico. A fare un’osservazione alla Luzzi però è stata proprio Cesara, che ha chiesto a Beatrice:

“Facci capire meglio qualcosa di te. Con te non c’è arrotondamento. Tu hai combattuto per entrare nella casa, sei lì per scelta. Eppure sembra sempre che tu sia estranea a questo gioco. Io non ho capito: è davvero la tua personalità, è questo il tuo carattere, o in qualche maniera ti sei messa in testa di far saltare i nervi un po’ a tutti? Ogni cosa diventa motivo di grande contrasto. Tu sei così?”.

A quel punto non è mancata la replica di Beatrice Luzzi a Cesara Buonamici, che ha affermato:

“Tutte queste cose che sembrano spigoli creati da me, vengono amplificati perché sono io. In realtà, non c’è nulla di grave. Sicuramente c’è del mio. Però un conto è del mio in malafede, strumentale oppure strategico, un conto è se sono diversa, ironica, tagliente. Uno dovrebbe accettare la diversità”.