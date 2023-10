Spettacolo

Vincenzo Chianese | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

Beatrice Luzzi ancora contro Massimiliano Varrese

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello, e anche stasera protagonista della diretta è Beatrice Luzzi. L’attrice ormai si ritrova contro mezza casa, e in particolare il suo antagonista principale è Massimiliano Varrese. Tra i due infatti non sembrerebbe esserci un punto di incontro e più volte entrambi hanno ribadito di non provare simpatia l’uno per l’altra. Anche nel corso degli ultimi giorni tra Beatrice e Massimiliano ci sono stati dei forti scontri e a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Chiacchierando con Giuseppe Garibaldi infatti la Luzzi ha spiegato perché secondo il suo pensiero Varrese ce l’avrebbe con lei e a quel punto ha lanciato un’accusa.

Secondo Beatrice infatti l’attore avrebbe sofferto la mancata partecipazione alla copertina di Tv Sorrisi & Canzoni. Pochi giorni prima della partenza del reality infatti il settimanale aveva dedicato una cover a 6 protagonisti del programma di Canale 5, tra cui proprio la Luzzi. Secondo l’attrice dunque Varrese sarebbe stato invidioso di vedere la collega in copertina al suo posto.

Galotta fu la copertina di Sorrisi? Sarà forse quella l'origine degli screzi tra Beatrice e Massimiliano? Lei ha pochi dubbi… #GrandeFratello pic.twitter.com/aaawm3s0KQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2023

Stasera così nel corso della diretta del Grande Fratello, Massimiliano ha replicato alle accuse di Beatrice Luzzi e ha sbottato. Varrese infatti ha affermato: “Credo che questo sia un atteggiamento puerile e infantile. Io qua dentro non ho mai aperto bocca sul mio passato lavorativo. La mia rassegna stampa parla da sola. Non ho bisogno di queste cose, è una cosa da prima donna che soffre la concorrenza e la rivalità. Mi sento in imbarazzo per lei. Non sapevo nemmeno l’esistenza di questa copertina”.

Ancora una volta dunque tra i due non c’è stato un chiarimento. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni tra loro?