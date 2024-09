Visto il clamore mediatico che c’è stato per le sue parole su Shaila Gatta, Beatrice Luzzi ha deciso di intervenire con una replica sui social. L’opinionista del Grande Fratello ha pubblicato un video in cui ha spiegato il suo punto di vista.

Beatrice Luzzi risponde!

Le parole di Beatrice Luzzi su Shaila Gatta al Grande Fratello durante la puntata di lunedì, hanno avuto risonanza non solo sui social, ma anche in TV. A Pomeriggio 5 ieri si è aperto un dibattito intorno al tavolo di Myrta Merlino. La conduttrice per prima, seguita da Vladimir Luxuria e Stefania Orlando, sono apparse critiche verso l’opinionista del reality show.

Ma come avrà reagito l’attrice? Nelle ore successive alla puntata è stata inevitabile la replica da parte di Beatrice Luzzi. L’opinionista del Grande Fratello ha realizzato un video, diffuso tra le storie del suo profilo Instagram, in cui ha affermato di essere felice di suscitare interesse con le sue riflessioni ed essere citata come esempio divisorio.

LEGGI ANCHE: La Talpa, la nuova edizione è stata sospesa su Canale 5

Per questo ci ha tenuto a chiarire il suo pensiero e spiegare che in un contesto come il Grande Fratello, dove si vive 24 ore su 24 con altre persone per giornate, settimane o mesi, sotto gli occhi delle telecamere con tanti tipi di persone che guardano…. non è un dettaglio da poco!

“Perché un conto è che uno si prende delle libertà a casa propria, o in una discoteca o magari in un locale. Quindi le persone a cui queste libertà sono rivolte hanno la possibilità di accoglierle, approfondirle o invece rifiutarle. In quella Casa i condizionamenti sono molti e quindi questa libertà fino in fondo non esiste. Quindi partiamo da questo presupposto”, ha precisato Beatrice Luzzi, per poi aggiungere:

“Secondo, il concetto che io ho espresso è che la libertà della donna finisce laddove comincia quella dell’uomo. E soprattutto anche la sua dignità. Quindi stiamo parlando del rispetto che si vuole per le donne e il rispetto che noi donne dobbiamo agli uomini”.

Per Beatrice Luzzi, “strusciarsi” (usiamo il termine da lei utilizzato) su un uomo in un contesto in cui non si può reagire liberamente e poi farlo anche con altri, non è piena libertà. E, per tale ragione, sostiene si tratti di mancanza di rispetto. Non solo per l’uomo che in questo caso diventa un oggetto. Ma anche per sé stessi: “Se noi donne pretendiamo rispetto per noi, secondo me dobbiamo darlo anche agli uomini”.

Il suo discorso non fa una piega per tutti coloro che ci vanno contro #grandefratello #Luzzers #salottogf pic.twitter.com/KuuYez9w1Y — antony der (@der_antony) September 25, 2024

La faccenda pare abbia dunque aperto un dibattito. Vedremo se oggi sia a Pomeriggio 5 che al Grande Fratello se ne tornerà a parlare. Specie dopo l’intervento da parte di Beatrice Luzzi!