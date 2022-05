Il matrimonio di Cesara Buonamici

La conduttrice del TG5 Cesara Buonamici, dopo 24 anni di relazione, ha annunciato di starsi per sposare con il compagno Joshua Kalman. Molto affezionata alla sua terra d’origine, la Toscana, in un momento così importante ha deciso di tornare proprio in questa regione per celebrare il matrimonio con il medico israeliano, figlio di genitori ebrei ungheresi. Già in passato avevano fatto riferimento a questo passo così importante. In un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, infatti, avevano affermato:

Non siamo sposati, ci abbiamo pensato ma quando le cose funzionano ti sembra di non voler rompe- re l’incantesimo.

Cesara Buonamici e Joshua si sposeranno con rito civile e lo hanno rivelato tramite le pubblicazioni di matrimonio nell’Albo pretorio del Comune di Fiesole, sua città natale. Nonostante la sua forte connessione con le origini, la conduttrice per lavoro si è trasferita a Roma diversi anni fa. Qui ha lavorato insieme a grandi nomi dell TV, come per esempio Emilio Fede, debuttando su Italia 1 con Studio Aperto. Inoltre ha fondato il TG5, nel 1992, insieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun.

Prima di arrivare a questo punto, ovviamente, ha dovuto sottoporsi a una gavetta. Ha alternato gli studi universitari con il lavoro in un’emittente privata del capoluogo toscano, Tele Libera Firenze. Alla fine degli anni settanta ha condotto il telegiornale, alcuni quiz e un talk show (“Quattro chiacchiere con Cesara“). Ma non soltanto. In passato ha anche affermato di essere stata l’ideatrice del gioco dei fagioli nel vaso portato al successo da programma “Pronto, Raffaella?“.

Adesso, dopo più di vent’anni di relazione alle spalle e diversi successi in campo professionale ha deciso di compiere il grande passo con l’amore della sua vita. A Cesara Buonamici e Joshua Kalman i più cari auguri da parte di tutta la redazione di Novella 2000. Evviva gli sposi!

