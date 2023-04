Cesare Cremonini ha un nuovo amore: lei è un famosissimo volto Rai

NEWS

Debora Parigi | 18 Aprile 2023

Arriva la conferma della relazione di Cesare Cremonini con una giornalista Rai

Per alcune settimane hanno girato delle indiscrezioni su Cesare Cremonini e la sua nuova relazione. All’inizio di aprile il settimanale Chi aveva parlato di una presunta storia tra il cantante e una giornalista molto famosa della Rai. Ma non era stato rivelato il nome di questa donna. Dagospia aveva poi smentito questo rumor, dicendo che non si trattava di una giornalista Rai. Ma si parlava di un volto di Sky Sport, ovvero Vera Spadini, la quale si occupa di Moto GP.

Oggi però arriva la conferma, sempre da Chi, di questa nota giornalista Rai ed è stato fatto anche il suo nome. Stiamo parlando di Giorgia Cardinaletti. Il settimanale, come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip, scrive infatti: “La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Come anticipato due settimane fa da Chi, il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti”.

Come sappiamo, Cesare Cremonini è una persona molto riservata e quindi non ha parlato di questa nuova storia con Giorgia Cardinaletti. Pare comunque che la relazione tra i due sia nata di recente. Non è passato molto, infatti, da quando il cantante ha messo un punto al rapporto con Martina Maggiore. Proprio lei aveva dato conferma di questa rottura, senza però rivelarne le cause. Aveva comunque sottolineato il fatto di essere rimasta abbastanza ferita.

Della vita privata di Cremonini sappiamo che dal 2009 al 2011 ha avuto una relazione con la collega Malika Ayane. Con lei però ha mantenuto un rapporto d’amicizia. Ci sono state altre relazioni mai rese note dal cantante, fatta eccezione appunto di quella con Martina Maggiore.