In queste ore a diventare virale sui social è stato un video con protagonista Cesare Cremonini. Il cantante, nel corso di un firma copie, ha infatti scritto un messaggio all’ex fidanzato di una sua fan.

Il gesto di Cesare Cremonini

È un periodo d’oro questo per Cesare Cremonini. Il cantante, da anni nel cuore del pubblico, ha infatti da poco rilasciato il suo nuovo album di inediti, Alaska Baby, che sta già scalando le classifiche. Ma non solo. L’artista bolognese ha anche annunciato il suo prossimo tour di stadi, che si svolgerà nell’estate del 2025 e che lo porterà in giro in tutta Italia. I biglietti per questo show sono andati a ruba in una manciata di giorni, al punto che a oggi quasi tutte le date sono già sold out.

In attesa di scoprire il nuovo spettacolo live di Cremonini, attualmente il cantante sta incontrando i fan in una serie di firma copie. Proprio nel corso di un recente instore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Ad arrivare davanti al cantante è stata Marina, una giovane fan che ha chiesto all’artista due autografi, uno per sé e uno per il suo fidanzato Salvatore.

A quel punto Cesare Cremonini, incuriosito, ha chiesto alla ragazza da quanto tempo i due stessero insieme e così Marina ha ammesso: “In realtà ci siamo mollati la scorsa settimana, ma io sono una brava persona e glielo prendo comunque”. Non è mancata la reazione del cantante, che ha prontamente abbracciato la sua fan. Ma non solo. Poco dopo Cremonini ha voluto scrivere un messaggio per Salvatore: “Caro Salvatore, sono qui con Marina. Pensaci bene”. Nel salutare Marina, Cesare ha infine affermato: “Se ti lascia ancora dopo questo è un cogl**ne”.

Il video del momento nel mentre è diventato virale sui social e in molti si sono chiesti come sia terminata la storia di Marina e Salvatore.