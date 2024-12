Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne a essere menzionato è stato nientemeno che Michele Morrone, che ha scatenato la gelosia di Diego. Ecco cosa è accaduto in studio.

Michele Morrone “irrompe” a Uomini e Donne

Anche oggi puntata movimentata a Uomini e Donne. A finire a centro studio sono stati infatti Diego e Claudia. I due protagonisti del Trono Over, come chi segue il dating show di Maria De Filippi ben sa, da diverse settimane hanno iniziato a frequentarsi e proprio il Cavaliere sembrerebbe avere un forte interesse per la Dama, al punto che sarebbe anche disposto a lasciare il programma con lei. Claudia tuttavia, non sentendosi ancora pronta a compiere questo passo, ha affermato di volersi prendere ancora del tempo, per avere più conferme da parte di Diego.

Tuttavia nel corso dell’ultima esterna, tra la Dama e il Cavaliere è scoppiata una discussione che è poi proseguita anche in studio. Il motivo? Nientemeno che Michele Morrone. Ma cosa c’entra il celebre attore con i due protagonisti del Trono Over? Andiamo a fare un po’ di chiarezza.

Tutto è iniziato quando Claudia ha ammesso di essere affascinata da Morrone e ha così fatto dei commenti che hanno scatenato la gelosia di Diego. Tra i due è dunque scoppiata la lite e anche a Uomini e Donne la Dama e il Cavaliere sono tornati a parlare di quanto accaduto. A intervenire è stata poi la stessa Maria De Filippi, che simpaticamente, rivolgendosi a Claudia, ha affermato: “L’abbiamo invitato a C’è posta Michele Morrone, a saperlo ti invitavo”.

Diego nel mentre non ha potuto fare a meno di nascondere la sua gelosia. Tuttavia poco dopo il Cavaliere e la Dama hanno deciso di mettere da parte la discussione e di continuare la loro conoscenza. Ma cosa accadrà tra i due nelle prossime settimane?