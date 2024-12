Sono emersi alcuni dettagli in più sulle ragioni che avrebbero spinto Teo Mammucari ad abbandonare l’intervista di Belve

Il Corriere ha condiviso delle informazioni in più sulle ragioni che avrebbero spinto Teo Mammucari ad abbandonare lo studio di Belve nel bel mezzo della sua intervista.

Perché Teo Mammucari ha abbandonato lo studio di Belve?

Com’è emerso nella giornata di ieri, Teo Mammucari ha lasciato lo studio durante la registrazione della prossima puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Stando a quanto riportato da davidemaggio.it, il conduttore sarebbe rimasto infastidito dalle domande ricevute.

A queste prime indiscrezioni, si è poi aggiunto Il Corriere, con nuove informazioni. Pare che Mammucari non avrebbe sopportato la pressione delle curiosità di Fagnani e si sarebbe addirittura irritato a sentirsi dare del lei, un trattamento che è prassi per Belve.

“Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?“

Avrebbe chiesto Teo alla giornalista, secondo quanto riportato sempre da Il Corriere. Questo modo di fare, in cui Fagnani mantiene una certa distanza e formalità nei confronti degli ospiti, sembrerebbe non essere stato gradito dall’ex giudice di Tu si que vales.

Dopo appena cinque minuti di intervista, Mammucari avrebbe quindi deciso di abbandonare lo studio. La situazione ha sorpreso il pubblico presente, che in un primo momento, conoscendo la personalità dell’ospite, avrebbe pensato si trattasse di una gag. Anche la gente a casa è rimasta destabilizzata dalla notizia.

Non è chiaro cosa abbia precisamente fatto scattare questa reazione. La vicenda ha ovviamente sollevato parecchie discussioni e curiosità tra il pubblico, che si chiede come sia stato gestito alla fine il tutto e soprattutto se sarà necessario contattare un altro ospite per la prossima puntata.