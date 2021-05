Chadia Rodriguez si è messa in topless per la sua esibizione durante il Concertone del Primo Maggio e ha lanciato un messaggio

Chadia Rodriguez al Concertone del Primo Maggio

Il Concertone del Primo Maggio ha avuto inizio, su Rai 3, con il botto con Chadia Rodriguez rimasta in topless per lanciare un importante messaggio. Dall’auditorium Parco della Musica di Roma, infatti, abbiamo assistito alla prima parte dello spettacolo che andrà avanti fino alla mezzanotte. A presentare l’evento abbiamo visto Stefano Fresi insieme alla partecipazione di Ambra Angiolini e il comico Lillo, fresco dal successo di LOL – Chi ride è fuori.

Tra i tanti artisti che già abbiamo visto salire sul palco ci sono state anche la rapper di origini marocchine citata poc’anzi insieme a Federica Carta. Le due cantanti si sono esibite sulle note del brano Bella così. A metà della performance, quindi, Chadia ha tolto il top che indossava mostrando i seni sui quali aveva disegnato due cuori arcobaleno. Per simboleggiare, chiaramente, l’amore libero senza alcun tipo di distinzioni. Potete recuperare il momento nel breve video qui di seguito.

Oltre a Chadia Rodriguez, all’interno del Concertone del Primo Maggio, nel corso della serata vedremo anche i seguenti cantanti, molti dei quali si sono esibiti anche di recente sul palco del Festival di Sanremo. Stiamo parlando, per esempio, di Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara. Ma anche Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, LP, L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista, Madame e tanti altri ancora.

Non caso in cui dovesse accadere altro di eclatante non esiteremo a informarvi. Continuate a seguirci per molte news sul Concerto del Primo Maggio e non solo.

