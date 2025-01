La figlia di Ilary Blasi, Chanel Totti, è al centro di una polemica dopo una vacanza ai Caraibi e delle foto pubblicate sui social. Ma cosa è accaduto e per quale motivo sono piovute così tante critiche? Ecco tutti i dettagli.

La polemica su Chanel Totti

Ilary Blasi spopola con la sua nuova serie su Netflix, dove sono emerse diverse curiosità sulla sua vita lontana dal mondo della TV e sul suo lavoro. Nel frattempo ora è Chanel Totti, sua figlia (avuta dal matrimonio con l’ex Francesco), a finire al centro di una polemica.

Chanel Totti è vittima di diverse critiche pregiudizi da parte del pubblico. Motivo? I look lussuosi e audaci così come la vacanza ai Caraibi, sebbene abbia appena 17 anni.

Se fino a questo momento l’odio del web sembrava essersi placato, con il nuovo scatto gli hater si sono risvegliati e riempita di critiche e insulti. La polemica è incentrata principalmente sul fatto che Chanel si stia godendo la vacanza ai Caraibi mentre molti dei suoi coetanei in questo periodo dell’anno si trovano a scuola e a studiare.

Questo ha infastidito non poco gli hater, che hanno fatto proprio notare la differenza con le famiglie meno agiate. Tantissimi sono commenti come: “Ma non ci vai a scuola?”, si legge scorrendo nel post pubblicato su Instagram. Qualcun altro ha aggiunto ancora: “Stai sempre in giro, ma frequenti una scuola”, ha detto qualcun altro, che ha anche ricordato come sia fondamentale “costruire la propria persona anche sui banchi di scuola”, anziché stare sui social o in vacanza.

Insomma se a una fetta di pubblico questa situazione ha generato fastidio e critiche, c’è da dire che ci sono tantissime altre persone che invece apprezzano Chanel Totti. C’è da precisare che gli scatti peraltro sono delle foto ricordo della vacanza ai Caraibi, ma lei attualmente si trova a Roma. Quindi forse tutte queste critiche sono parecchio esagerate. Non trovate?