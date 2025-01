Vi ricordate delle gemelle Eva e Morena dell’amatissima sitcom, Nonno Felice? Ecco come sono cambiate e cosa fanno oggi nelle loro vite.

Cosa fanno oggi le gemelle di Nonno Felice

Adesso la domenica pomeriggio di Canale 5 vede nel suo palinsesto Amici 24 e Verissimo. Ma in passato in tanti ricorderanno che era Nonno Felice a tenerci compagnia dalle ore 18:00, durante la pausa di Buona Domenica. Protagoniste del racconto della storia con protagonista Gino Bramieri, erano le due gemelline, Eva e Morena Prantera.

La popolarità per entrambe è arrivata ben presto e a TV Blog hanno raccontato come la sitcom Nonno Felice sia stata un punto di svolta per la loro vita. Le fermavano ovunque, per strada o al supermercato e fin da piccole come delle vere star scattavano foto e firmavano autografi:

“Quando diventi famosa ti accorgi dagli sguardi della gente di essere stata riconosciuta. Ti senti diversa, ma stiamo parlando di un periodo in cui eravamo molto piccole“, hanno detto.

Anche nella serie Eva e Morena mantennero i loro nomi d’origine. Questo, come detto, le portò tanta notorietà tanto che erano davvero molto ricercate per pubblicità di giochi, merendine oppure semplicemente la voce. Addirittura riuscirono a calcare i prestigiosi palchi del teatro. Ma una volta finito con Nonno Felice che è successo?

“Terminata la sitcom proseguimmo con i doppiaggi, ma arrivò il momento in cui non volevamo più andare avanti. Da piccole eravamo state poco con gli amici, mentre una volta iniziate le superiori avevamo l’esigenza di vivere a pieno l’età dell’adolescenza. Quando squillava il telefono ci innervosivamo. A 16 anni dicemmo stop a tutto. Le agenzie ci chiamavano e rifiutavamo le proposte. Pertanto, i nostri genitori interruppero ogni collaborazione“.

C’è mai stata la possibilità di partecipare a qualche reality? Le gemelle di Nonno Felice hanno affermato che non sono mai state cercate per opportunità di questo tipo. Nonostante ciò però non sembrano avere rimpianti o rimorsi perché non volevano questo per loro. La loro ultima apparizione risale al 2010 con I Migliori Anni e prima ancora con Meteore.

Oggi cosa fanno nella loro vita? Eva per esempio è sposata dal 2013, con un ragazzo conosciuto dal 2001. Morena invece è ancora single. Nella vita hanno creato un’associazione sportiva di fitness e danza con sede a Riozzo:

“Siamo diventate istruttrici e, contemporaneamente, portiamo avanti lo studio di avvocatura, che non abbiamo mollato. Abbiamo identiche passioni, fin da piccole, quando frequentavamo le stesse persone e gli stessi gruppi. Esattamente come oggi”.

Oggi però, dopo il successo con Nonno Felice, non sembrano sentire la mancanza della TV. Si sarebbero magari divertite con il doppiaggio, ma in ogni caso non sono già felici così.