1 Ecco com’era Charli D’Amelio prima di diventare una tiktoker da 100 milioni di follower: la foto di quando era piccola fa il giro del web

Sono ormai mesi che Charli D’Amelio si è affermata sul web, diventando uno dei volti più amati e seguiti sui social. Proprio su TikTok l’influencer ha avuto un successo incredibile, arrivando anche a raggiungere i 100 milioni di follower! Ad oggi dunque la tiktoker è una vera e propria star, e sono in tanti ad averla presa come modello di ispirazione. Tuttavia in molti si chiedono com’era Charli prima di diventare una celebrità. In queste ore così ha iniziato a girare una vecchia foto della D’Amelio di quando era più piccola. A mostrala è stato Webboh, e naturalmente lo scatto ha fatto il giro del web in pochissimi secondi. Ecco l’immagine della tiktoker:

La foto della D’Amelio prima di diventare una tiktoker da 100 milioni di follower non è di certo passata inosservata, e in molti hanno commentato con dolcezza il tenero scatto. Nel mentre qualche mese proprio Charli ha fatto una rivelazione che ha sconvolto il web. La tiktoker ha infatti ammesso di soffrire di disturbi alimentari. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho avuto paura a condividere il fatto che anch’io soffro di disturbi alimentari, ma alla fine spero che condividendolo, questo possa aiutare qualcun altro. So che i disturbi alimentari sono qualcosa che tante altre persone stanno combattendo privatamente”.

E ancora Charli D’Amelio aggiunge: