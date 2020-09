1 A seguito di una polemica che l’ha coinvolta, Charli D’Amelio svela di soffrire di disturbi alimentari. Ecco le parole e la confessione della tiktoker

Sono ormai mesi che Charli D’Amelio si è confermata come la tiktoker più amata e seguita al mondo. La giovane influencer solo recentemente è stata eletta come una delle personalità più influenti tra gli Under 40, e incredibile è il successo che ha raggiunto in così poco tempo tra i più giovani, e non solo. Tuttavia la blogger non è stata esente dal gossip, dalle critiche e anche da qualche fake news. Solo qualche mese fa infatti alcuni utenti sul web avevano ipotizzato che la D’Amelio avesse un cancro. Charli è stata così costretta ad intervenire duramente, facendo chiarezza sulla situazione e condannando a lungo tali comportamenti. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha riportato la tiktoker al centro dell’attenzione mediatica. Scopriamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando sul web è emerso un vecchio video in cui Charli D’Amelio è intenta a cantare Prom Queen dei Beach Bunny. A far insorgere il web è stata però una frase della canzone, che afferma “conta le calorie”. A quel punto la tiktoker è stata accusata di superficialità e di avere poca sensibilità verso un tema così delicato. Così, spiazzando il mondo intero, Charli ha condiviso sui social un lunghissimo messaggio, tramite il quale ha svelato di soffrire di disturbi alimentari! Queste le dichiarazioni della D’Amelio, riportate da Webboh:

“Ho sempre cercato di usare la mia voce quando si tratta di parlare di problemi che riguardano l’immagine del corpo, ma non ho mai parlato dei miei problemi con i disturbi alimentari. È così difficile ammetterlo anche ai propri amici più cari e ai propri familiari, per non parlare del resto del mondo. Ho avuto paura a condividere il fatto che anch’io soffro di disturbi alimentari, ma alla fine spero che condividendolo, questo possa aiutare qualcun altro. So che i disturbi alimentari sono qualcosa che tante altre persone stanno combattendo privatamente”.

Ma non è tutto. A quel punto infatti Charli D’Amelio ha voluto spendere bellissime parole di incoraggiamento verso tutti coloro che si sono trovati o che ancora oggi si trovano nella sua stessa situazione. Scopriamo cosa ha affermato la celebre tiktoker in merito.