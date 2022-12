NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il tweet di Anna Pettinelli

In questi minuti a finire al centro della polemica sul web è stato Attilio Romita, e poco fa a criticare duramente il giornalista è stata Anna Pettinelli. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto. Negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip è nato un bel rapporto proprio tra il Vippone e Sarah Altobello e tra i due non sono mancate provocazioni e battutine che hanno però scatenato la reazione furiosa della compagna di Romita. Quest’ultimo nel mentre ha deciso di allontanarsi dalla showgirl e durante un confessionale ha speso dure parole per Sarah, che tuttavia hanno fatto infuriare il web. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non potrei mai andare a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente con una compagna così “fru fru”. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche una capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah pensa che figure”.

Le parole di Attilio Romita hanno scatenato l’ira della casa e del web e in molti stanno duramente attaccando il Vippone. Poco fa a condannare le parole del giornalista è stata anche Anna Pettinelli, che con un tweet sul suo profilo ha deciso di dire la sua. Queste le affermazioni della conduttrice radiofonica:

“Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal GF Vip”.

In molti nel mentre hanno concordato con le parole di Anna Pettinelli, e numerosi utenti stanno continuando a condannare Attilio Romita. Il giornalista come se non bastasse sta attendendo il verdetto del televoto e questa sera dunque potrebbe essere eliminato dal reality show. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.