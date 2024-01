Che malattia ha Costantino Vitagliano? Cosa è successo e come sta oggi

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2024

verissimo

Cosa è successo a Costantino Vitagliano? L’ex tronista ha svelato che malattia ha e come sta oggi dopo il ricovero in ospedale

A Verissimo ha parlato per la prima volta del suo momento difficile l’ex tronista Costantino Vitagliano. Ma che malattia ha? Da Silvia Toffanin ha spiegato cosa è successo e come sta oggi.

Costantino Vitagliano che malattia ha?

A Verissimo nel pomeriggio di oggi è arrivato anche Costantino Vitagliano. Di recente l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato della malattia che l’ha colpito sui social. Per la prima volta in TV dopo l’accaduto, ha deciso di parlarne nel programma di Silvia Toffanin.

Costantino Vitagliano ha ammesso che è un brutto periodo e da un giorno all’altro gli è cambiata completamente la vita. Tutto è iniziato quando giocando con sua figlia si è rotto un dito. Quando è andato al Pronto soccorso per un controllo, ha ammesso di avere un dolore allo sterno. Così i medici si sono subito accertati ed è emersa una macchia sulla aorta ombelicale.

Per questo hanno preferito che Costantino Vitagliano non lasciasse l’ospedale e hanno svolto tutti i controlli del caso: “Mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in quelle condizioni. Ero ricoverato in chirurgia tumorale”. La delicata situazione ha generato della forte ansia mentale nell’ex tronista, perché i medici non sapevano bene cosa fare.

“Ho fatto 29 giorni senza risposta andavo avanti con la morfina. Ho perso 12 chili nel giro di 12 giorni. Pensavo a mia mamma che è morta per tumore e io pensavo che sarei morto”.

Così Costantino ha ripercorso quei giorni. È passato dall’allenarsi in palestra al trovarsi immobile in un letto d’ospedale. L’ex tronista ha raccontato poi che non si trattava nemmeno di un tumore, ma di averlo pensato per 30 giorni. Cosa è successo allora e che malattia ha Costantino Vitagliano?

«Devo stare completamente a risposo, sono un autoimmune, io ho questa massa che mi fa diventare un aorta non so di quanti millimetri ma a rischio sempre. Sto sotto pasticche dalle 8 del mattino, ora ho iniziato a fare una terapia ma si va avanti a tentativi. La mia malattia autoimmune è un cosa rara. Sono arrivato al punto che volevo staccarmi tutto e andare via. Non ho la sicurezza di prima».

Molto provato Costantino Vitagliano ha ammesso di avere paura anche di stare all’interno di uno studio televisivo e qualsiasi cosa sembra agitarlo. Non dovrebbe perché, come gli è stato spiegato, deve evitare di fare alzare la pressione. Pare tra l’altro che ora debba fare dei nuovi esami di controllo.

Ma esiste una cura alla malattia di Costantino Vitagliano? A oggi no, si tratta solo di tentativi. E pare che l’unico antinfiammatorio utile sarebbe il cortisone. Per fortuna a stargli accanto i suoi amici e può contare sull’amore di sua figlia: «Cerco di non farmi vedere che sto così, cerco di tutelarla cercando di essere ciò che ero. I miei genitori non ci sono più, entrambi sono morti per malattia».

Questo il racconto di Costantino Vitagliano a Verissimo, al quale facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo, con la speranza che le cose possano andare meglio.