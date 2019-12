1 A seguito delle forti critiche sul suo nuovo film, Checco Zalone risponde e dice la sua

C’è grande attesa per il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, in uscita il 1 Gennaio in tutte le sale cinematografiche. Il lavoro del comico pugliese si preannuncia essere già prossimo campione di incassi. Nel frattempo, però, in queste settimane che ne anticipano la proiezione, sono giunte forti critiche circa i trailer mostrati e la canzone cantata da Zalone, a cui lo stesso attore ha deciso di rispondere.

Come dichiarato dallo stesso Checco, la pellicola parla della storia di un italiano deluso dalla madre patria. Negli anni il protagonista del racconto ha fatto degli investimenti sbagliati e sostiene di essere un sognatore che fugge dall’Italia per trasferirsi in Africa. Lì, però, assiste alla guerra civile, arrivano le milizie, che lo costringono a tornare indietro. Questo però non gli è concesso perché in Italia è inseguito dai creditori e si trova nella stessa situazione dei migranti: essere screditato e nessuno che lo vuole.

Una narrazione più che attuale insomma e un tema assai delicato, che però secondo alcuni è stato trattato nel modo sbagliato da Checco Zalone, il quale oggi ha deciso di difendersi dalle accuse.

Le forti critiche ricevute non gli sono piaciute e per questo, grazie ad un’intervista concessa a Vanity Fair, ha avuto la possibilità di replicare e difendere così il suo film, Tolo Tolo. Questi alcuni stralci della chiacchierata riportati da Gossip e TV:

“Ho affrontato un tema che era nell’aria e a cui tra un proclama di Salvini e uno sbarco a Lampedusa pensavo da anni. Le reazioni mi hanno annoiato se non imbarazzato. Siamo messi male. Rivendico il diritto di non piacere e di non risultare divertente. Anche se devo dire che essere difeso da chi avresti voluto attaccare è divertentissimo. Hanno parlato di geniale operazione di marketing. Di strategia. Di calcolo. Ma dove? Ma quando? Magari chi ha scritto queste cose non ha visto integralmente il video o nutre semplice antipatia nei miei confronti. Il problema è la povertà del dibattito”.

Ha rivendicato con convinzione Checco Zalone in seguito alla disapprovazione da parte di alcuni. Il progetto cinematografico a ridosso dell’uscita ha diviso così l’opinione pubblica, ma c’è anche chi difende il comico.

