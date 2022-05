Chef in camicia: pasta al pesto di gambi di prezzemolo con La Molisana

Un piatto di recupero come la pasta ai gambi di prezzemolo diventa gourmet con Chef in Camicia e Pasta La Molisana

A un piatto di pasta de La Molisana non si dice mai di no. Meglio ancora se a cucinarlo sono gli esperti cuochi di Chef in Camicia, la media company del gruppo OneDay che ogni giorno parla di food alle nuove generazioni in modo unico e innovativo.

Anche questo mese, quando La Molisana chiama, Chef in camicia risponde, raccontando il piatto principe della cucina italiana ancora una volta in maniera originale.

Pasta al pesto di prezzemolo

INGREDIENTI

200 g di Fusilli Integrali

100 g di gambi di prezzemolo

30 g mandorle a lamelle

uno spicchio d’aglio (lessato)

2 acciughe

peperoncino q.b.

5 g di capperi

20 g di olive taggiasche

30 g di formaggio grana

olio EVO

1. Lessate la pasta in abbondante acqua salata. Tritate finemente i gambi di prezzemolo. 2. Tostate una piccola parte delle mandorle in forno a 190° finché dorate (circa 4-5 minuti). 3. Pestate al mortaio prima l’aglio insieme a una presa di sale, aggiungete le mandorle, le olive e i capperi. 4. Rimuovete il composto dal mortaio e inserire i gambi di prezzemolo. Fate roteare il pestello per rompere la fibra dei gambi di prezzemolo.

5. Riportate nel mortaio il composto pestato in precedenza, quindi aggiungere olio extravergine a filo e il formaggio grana. Regolate di sale e di pepe. 6. Trasferite il pesto in una ciotola e scolate all’interno la pasta. 7. Condite la pasta con il pesto ottenuto. 8. Impiattate e servite con qualche gambo di prezzemolo tritato e le mandorle a lamelle.

Novella 2000 © riproduzione riservata.