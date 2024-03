NEWS

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Chi è

Popolare sulla piattaforma di TikTok per via dei video dalle tinte hot insieme alla modella Elena Spanò, conosciamo il dottor Bavaro: chi è, l’età, il vero nome, il peso e dove seguirlo su Instagram.

Chi è dottor Bavaro

Nome e Cognome: Guglielmo, noto come dottor Bavaro

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Salerno

Età: 25 anni

Peso: informazione non disponibile

Professione: Studente universitario e imprenditore

Profilo Instagram: @dottorbavaroreal

Dottor Bavaro età, vero nome e biografia

Quanti anni ha il dottor Bavaro di TikTok e chi è? Qual è il vero nome? Rispondiamo a queste domande dicendovi che il vero nome è Guglielmo. Dovrebbe essere nato nel 1999 e la sua età quindi è di 25 anni.

Sappiamo qual è il peso del dottor Bavaro? Il ragazzo a La Zanzara su Radio24 ha detto di voler combattere l’obesità con un percorso di dimagrimento tra allenamenti e dieta, ma non ha voluto rivelare il peso poiché reputa la domanda offensiva.

Per quanto riguarda invece il percorso di studi, sappiamo che studia Giurisprudenza all’Università. Si definisce anche imprenditore e ha un motto: “Ragazzi, umili”, una frase che spesso dice dopo aver mostrato macchine sportive e oggetti di lusso.

Vita privata

Della vita privata del dottor Bavaro non si conosce granché, anche se lui ha dichiarato di provenire da una famiglia benestante e di non aver bisogno di soldi, come riporta Il Messaggero.

Il dottor Bavaro ha una fidanzata? Non sappiamo se oggi è fidanzato o single. Non si è pronunciato circa la sua vita privata.

Dove seguire dottor Bavaro: Instagram e social

Sui social, da TikTok a Instagram e Threads potete seguirlo più da vicino. Lui posta abitualmente contenuti e invita tutti a iscriversi ai suoi canali ufficiali. Su tutti il profilo di OnlyFans dove carica contenuti a luci rosse insieme alla modella Elena Spanò.

Inizialmente si è fatto largo pubblicando video ironici e solo in seguito ha cominciato a diffondere filmati con contenuti piccanti.

Carriera

Oggi il dottor Bavaro è uno studente universitario, ma si definisce anche imprenditore. Si sta parlando tanto di lui e non per la sua simpatia. Pare infatti che sui social è considerato una vera star dove vanta davvero tanti utenti e video con milioni di visualizzazioni.

Sul web fa molto discutere per le sue dichiarazioni rilasciate a Radio24 a La Zanzara, in cui ha fatto sapere appunto di essere sbarcato su OnlyFans per vendere i propri contenuti hot.

Quanto guadagna il dottor Bavaro con i suoi video? Come raccontato nella trasmissione radiofonica raggiunge gli oltre 30k al mese!