NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

In questi mesi è nata una nuova stella nel mondo hard. Parliamo di Elena Spanò, che ha lasciato il lavoro da cameriera ed è diventata famosa grazie al “dick rate”.

Parla Elena Spanò

Negli ultimi mesi sui social è nata una nuova star del mondo hard. Lei è Elena Spanò, che fino allo scorso anno lavorava come cameriera. A un tratto però l’influencer ha deciso di mollare una volta per tutte il suo impiego e di debuttare nel mondo del porno, aprendo anche un profilo OnlyFans. Ma non solo. Elena è poi diventata famosa grazie al cosiddetto “dick rate”. La Spanò dunque guadagna soldi per valutare i membri degli uomini e in merito alla sua nuova professione, nel corso di un’intervista per La Zanzara, ha affermato:

“Io faccio dick rating, gli uomini mi fanno dare una valutazione. Mi pagano e dico sempre la verità e se ce l’hanno piccolo, li insulto pure”.

A quel punto Elena Spanò è entrata nei dettagli della sua nuova professione, rivelando anche come l’hanno presa i suoi genitori, che sembrerebbero supportarla a pieno. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho tanti schiavi. Che tipo di insulti dico? Cogli**e, sei una mer*a, insulti di questo genere. Le persone mi mandano anche delle foto per farsi insultare. Faccio pagare un abbonamento per le cose che faccio su OnlyFans. Faccio anche porno. Come l’hanno presa i miei genitori? Benissimo. Io mi faccio accompagnare da mia sorella. Lei però non fa porno. I miei genitori mi danno anche dei consigli, sono davvero molto tranquilli con me”.

Ma quanto guadagna dunque oggi Elena Spanò dopo aver mollato il lavoro da cameriera? A rivelarlo è lei stessa: “Guadagno un sacco di soldi, più o meno quindicimila euro al mese puliti solo su OnlyFans. Tornare a studiare? Mai. Voglio fare la vita da ricca”.