1 Francesco Muzzi: età, altezza e vita privata

Francesco Muzzi è nato il 23 agosto 1991 a Bologna e dunque la sua età è di 29 anni. Non abbiamo informazioni, invece per quel che riguarda l’altezza.

Cosa sappiamo della vita privata di Francesco? Al momento non ci sono grandi notizie, ma grazie a Instagram abbiamo scoperto avere un rapporto molto speciale con la sua mamma, la donna più importante della sua vita. Non sappiamo, invece se ha o meno fratello o sorelle.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Francesco Muzzi è single e questo ha quindi facilitato la produzione di Temptation Island 2020 a sceglierlo come uno dei tentatori insieme a Marco Guercio, Alessandro Basciano e ancora Carlo Siano. Comunque in generale le indicazioni su di lui scarseggiano.

Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, però, sappiamo che Francesco è un grande amante della musica. Passione che ha voluto approfondire con lo studio, tanto che ha conseguito il diploma al Conservatorio e oggi lavora come insegnante e produttore musicale. Tra l’altro nel tempo libero pare suonare con una band di amici. Ma non solo perché oltre a questo svolge anche l’attività di modello e ha già posato per svariati shooting fotografici. La bellezza indiscutibile di certo l’ha aiutato ad entrare a far parte di questo mondo. Tra le altre passioni i videogame e il calcio.

Ma Francesco Muzzi non è del tutto nuovo al piccolo schermo. L’abbiamo già visto, infatti, tra i corteggiatori di Uomini e Donne. Ricordiamo insieme quel momento…