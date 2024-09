In queste ultime ore sul web si stanno diffondendo delle indiscrezioni sulla vita sentimentale di Anna Tatangelo. Oggi avrebbe un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratterebbe.

Nuovo flirt per Anna Tatangelo?

Anna Tatangelo è una cantante molto amata che si è guadagnata il successo grazie alle sue incredibili doti canore dimostrate da ragazzina. Il suo pubblico è cresciuto negli anni e per questo oggi ha molti fan interessati a ogni aspetto della sua vita privata e lavorativa.

Non mancano di certo momenti divertenti per il web, come per esempio quando è scappata da una vespa durante un suo concerto. Altri però si fanno delle domande sulla sua vita privata, che negli ultimi anni ha incuriosito molto. Dal 2006 al 2020 ha avuto una lunga e intensa relazione con Gigi D’Alessio, con il quale ha messo al mondo anche il figlio Andrea.

In seguito, tra il 2020 e il 2022 è stata insieme al rapper Livio Cori, per poi fidanzarsi con il modello Mattia Narducci tra il 2023 e il 2024. Oggi quest’ultima storia sembra chiusa e pare che ne abbia aperta una nuova con un allenatore di calcio. Qui sotto possiamo vedere la segnalazione arrivata a Deianira Marzano e nell’immagine possiamo vedere un braccio tatuato.

La foto sospessa di Anna Tatangelo con il presunto flirt

Secondo l’esperta di gossip si tratta di Giacomo un ex calciatore (difensore), oggi allenatore, che ha 30 anni d’età. Nella foto qui sotto possiamo vedere anche uno scatto che lo ritrae al mare ma sul suo conto non sappiamo molto altro perché ha il profilo Instagram privato. Le uniche informazioni di cui siamo a conoscenza è che abita a Roma ha un’altezza di 1 metro e 94 centimetri e la sua data di nascita sarebbe il 24 febbraio 1994.

Ecco chi sarebbe Giacomo

Per capire se tra Anna Tatangelo e Giacomo ci sia del tenero dovremo aspettare conferme da parte dei diretti interessati. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.