Nelle ultime ore il gossip ha affiancato il nome di Vittorio Menozzi, ex gieffino del Grande Fratello, a quello di Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico Vittorio Sgarbi. Ecco gli indizi raccolti dai fan.

Il presunto flirt di Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi è salito alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello all’interno del quale lo abbiamo visto stringere una bella amicizia con Beatrice Luzzi, anche se una volta tornati nella vita reale sembrano essersi un po’ allontanati. Si è inoltre tanto parlato della vita privata del modello e per tale motivo il suo nome è stato associato a diversi ex gieffine, ma nulla di tutto ciò si è mai rivelato realtà.

Oggi però le cose sembrerebbero diverse perché il gossip lo ha avvicinato alla figlia di un noto critico televisivo: Vittorio Sgarbi. Qui sotto infatti possiamo vedere alcuni indizi che il popolo del web ha raccolto sui social. Entrambi sono stati ospiti della Mostra del Cinema di Venezia e pare che in questa occasione abbiano approfondito la loro conoscenza.

La segnalazione sul presunto flirt tra Vittorio Menozzi e la figlia di Sgarbi

Alcuni follower hanno notato che Vittorio Menozzi ed Evelina Sgarbi avrebbero scattato delle foto nella stessa stanza. Le lenzuola e il quadro alle loro spalle infatti sarebbe lo stesso, così come sarebbe lo stesso il tavolo al quale hanno cenato in quei giorni. Tuttavia si tratta di voci di corridoio da prendere con le pinze, i due potrebbero alloggiare nello stesso hotel senza conoscersi oppure potrebbero essere solo amici.

Gli indizi secondo il web

Per avere maggiori certezze dovremo attendere le dichiarazioni dei diretti interessati, fino ad allora infatti si tratterà solo di rumor. Noi di Novella 2000 restiamo come sempre a disposizione per qualsiasi rettifica, smentita o chiarimento in merito al presunto flirt chiacchierato sui social.