NEWS

Nicolò Figini | 5 Maggio 2023

Ecco chi è Giovanni Di Lorenzo del Napoli

Il Napoli ha vinto lo Scudetto, dopo 33 anni di distanza dall’ultima volta, con cinque giornate di anticipo. Tutto merito dei calciatori che si sono distinti per la loro bravura. In particolare il capitano Giovanni Di Lorenzo, il quale ha incitato la sua squadra fino all’ultimo. Ma chi è Di Lorenzo e quanti anni ha?

Il giocatore nasce a Castelnuovo di Garfagnana, quindi le sue origini sono toscane. La data di nascita è quella del 4 agosto 1993, di conseguenza la sua età è di quasi 30 anni.

Per quanto riguarda i genitori sappiamo che il padre si chiama Vincenzo e la madre Sonia. Ha anche un fratello, Diego. Tutti loro lo hanno sempre sostenuto e hanno parlato di lui in varie interviste.

Ora che sappiamo dov’è nato e alcune nozioni sulla vita privata, passiamo alla sfera sentimentale. Giovanni Di Lorenzo ha sposato Clarissa Franchi nel 2022. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di Segromigno in Monte, in provincia di Lucca.

Per quanto riguarda il ricevimento, invece, Giovanni e la moglie hanno scelto Villa Mansi sulle colline lucchesi. Ma chi c’era al matrimonio? Tra gli invitati diversi amici e parenti.

Giovanni e Clarissa Franchi non hanno una sola figlia, ma ben due. Ecco quanti figli ha. La primogenita si chiama Azzurra, mentre la seconda è Carolina. Adesso non ci resta che scoprire qualcosa in più in merito alla carriera e la vita professionale.

Oggi, dal 2019, Giovanni Di Lorenzo è capitano del Napoli. Quindi possiamo dedurre quale squadra tifa. In passato, invece, ha giocato per Empoli, Matera, Reggina, Cuneo e Lucchese.

Se vi steste chiedendo quanto costa, la cifra di cui si parla sul web si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. E quanto guadagna, qual è il suo stipendio? Pare che il suo ingaggio netto sia di 2,4 milioni di euro all’anno con il Napoli.

Seguiteci per tante altre news.