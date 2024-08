Eccoci pronti a darvi tutte le informazioni necessarie per scoprire chi è Luan Fraga, il misterioso uomo che Daniele Dal Moro bacia sulla bocca nella foto diventata virale. Cosa sappiamo sulla vita privata, sull’età e sul profilo Instagram.

Daniele Dal Moro, ecco chi è Luan Fraga

Nella giornata di ieri è andata virale sui social una foto che ritrae Daniele Dal Moro mentre bacia un uomo, la cui identità è stata rivelata solo oggi, sulla bocca e tutti hanno cominciato a chiedersi chi è Luan Fraga. Sul suo conto non abbiamo molte informazioni, come per esempio non abbiamo idea di quale sia la data di nascita completa.

Stando al suo percorso di studi pare che abbia iniziato il liceo artistico nel 2013, di conseguenza facendo qualche calcolo dovrebbe essere nato nel 1999. La sua età oggi dovrebbe essere di 25 anni, ma non sappiamo quale siano la sua altezza o il suo peso.

Luan Fraga, il ragazzo che Daniele Dal Moro bacia sulle labbra in una foto, ha origini brasiliane ma oggi vive a Verona. Spostandoci sulla sua carriera sappiamo che lavora per un brand di lusso che ha sede a Mykonos e su Instagram troviamo varie foto che lo ritraggono insieme alle colleghe. Dal suo profilo Instagram capiamo che è un amante dei viaggi, del buon cibo e del divertimenti insieme agli amici.

Molto spesso mette in mostra il suo fisico tramite scatti in cui si fa vedere in spiaggia o in piscina. Tra gli altri profili social che utilizza Luan Fraga, inoltre, possiamo indicare Facebook e basta. Non sembra essere presente su TikTok o Twitter. Concludiamo, infine, con la sua vita privata: ad oggi non è ben chiaro se sia single oppure se sia fidanzato.

Purtroppo non possiamo nemmeno soddisfare la vostra curiosità su come Luan Fraga ha conosciuto Daniele Dal Moro, prima che la foto del bacio sulle labbra andasse virale. Nessuno dei due, che sicuramente sono molto amici e hanno voluto scherzare insieme, ha ancora commentato la faccenda. Ricordiamo infatti che durante il Grande Fratello Daniele si era scambiato un breve bacio amichevole anche con Edoardo Donnamaria.