Chi è Lucio Vario, il piccolo Lucio: dalla hit sul web a Primo appuntamento

1 Chi è Il piccolo Lucio? Biografia e canzone

Vi ricordate tutti chi è il piccolo Lucio? Il vero nome è Lucio Vario, è di Napoli e oggi ha 18 anni. Nella vita fa il cantante neomelodico, una passione che ha sin da bambino. Ed infatti è proprio grazie alla sua prima canzone che è diventato famoso sul web.

Nel 2011 il piccolo Lucio pubblicò la canzone dal titolo A me me piace ‘a Nutella (e merendine in quantità!) ed ebbe un grande succeso. In poco tempo il video amatoriale pubblicato su Youtube diventò virale in tutto il web. E oggi conta oltre 25 milioni di visualizzazioni.

Ecco il video ufficiale direttamente da Youtube:

Ma com’è oggi il cantante? Come detto il ragazzo ha 18 anni e ha deciso di partecipare a Primo appuntamento 4. Ecco quando vederlo.