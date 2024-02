NEWS

Debora Parigi | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Al Grande Fratello Federico Massaro ha parlato un po’ della sua storia e ha citato il suo nonno. Ma non ha detto il nome di questo nonno. Però ha suscitato molta curiosità il fatto che sia stata una persona importante per il panorama italiano imprenditoriale. Quindi il pubblico ha avuto molta curiosità a riguardo. Vediamo cosa abbiamo scoperto.

Il nonno di Federico Massaro del Grande Fratello

Finito in nomination, Federico Massaro in questi giorni al GF ha avuto un momento di debolezza. Ha pianto molto e ha ricevuto anche ciritiche dai suoi coinquilini che lo hanno considerato piatto e che parla sempre di cose un po’ frivole. Poiché il concorrente ha una storia profonda dentro di lui, il conduttore lo ha chiamato in confessionale e gli ha fatto raccontare un po’ la sua storia.

Proprio in questo racconto, Federico del GF ha citato il nonno. Non ha detto il suo nome, ma ha riferito che si tratta di uomo che è stato molto importante per la storia italiana. “È stato un pezzo dell’Italia”, ha detto. “Non ne posso parlare troppo…”. Ma più avanti ha detto che è stato direttore generale di una compagnia italiana molto importante. Non ha riferito il nome perché pensava che non si potesse dire.

Ma quindi chi è il nonno di Federico Massaro del GF? Sul web è partita la ricerca e un utente ha trovato un regista e sceneggiatore nato nel 1935 e ancora in vita. Un certo Francesco Massaro. Questo nome è venuto fuori a seguito del fatto che il padre di Federico è stato regista.

Però è poco probabile che il nonno di Federico Massaro sia questo regista, poiché nella pagina Wikipedia non è citato nessun lavoro come dirigente in una famosa compagnia italiana. Quindi possiamo dire che sicuramente non è lui. Tra l’altro Federico non ha specificato se si trattasse del nonno materno o paterno. Se fosse il nonno materno, non avrebbe il cognome Massaro. Indagheremo più a fondo.