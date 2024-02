NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Paolo Masella ha tentato di prendere parola per dire la sua durante il dibattito tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. Il macellaio tuttavia è stato totalmente ignorato.

Paolo Masella ignorato in diretta

Anche stasera non mancano le tensioni nella casa del Grande Fratello. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Paolo Masella infatti stava tentando di prendere parola durante un dibattito, senza però avere successo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. La diretta di questa sera, come abbiamo visto, è iniziata col confronto tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi.

Tra i due protagonisti di questa edizione non corre buon sangue e solo negli ultimi giorni tra l’attrice e il judoka ci sono stati accesi scontri, che hanno fatto discutere i social. In puntata così la questione è stata affrontata, tuttavia Marco e Beatrice non sono giunti a un punto di incontro.

Nel mentre Paolo Masella, che ha seguito con attenzione quanto accaduto tra i due gieffini, ha più volte tentato di prendere parola per dire la sua e difendere Marco dagli attacchi di Beatrice. Ciò nonostante, a causa di tempi serrati della diretta, il macellaio è stato completamente ignorato. Non è mancata ovviamente la sua reazione stizzita, che in breve ha fatto il giro del web.

Sui social nel mentre non sono tardati ad arrivare i commenti ironici degli utenti, che hanno seguito con divertimento il momento.