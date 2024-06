Durante uno dei suoi concerti a Napoli, Geolier ha fatto una dedica alla sua ex fidanzata Valeria D’Agostino prima di intonare un suo brano. La ragazza oggi ha messo una storia sui social come se fosse una risposta a quelle dolci parole. Ecco cosa ha scritto.

Lo scambio di dediche tra Geolier e l’ex fidanzata Valeria

Un po’ di tempo fa Geolier ha annunciato la fine della relazione con Valeria D’Agostino, sua fidanzata storica. Per lui è stato molto difficile. Infatti a Esse Magazine disse: “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”.

Nonostante la fine della storia, però, tra i due sembra essere rimasto un legame speciale e profondo, come se andasse oltre l’amore. E proprio alcuni giorni fa, durante uno dei suoi tre concerti a Napoli allo Stadio Maradona, il cantante ha fatto una dedica proprio all’ex fidanzata.

Prima di intonare la canzone Si stat’ tu, Geolier ha detto: “Dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice ‘È a femmena ca t fa omm’. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre! Dedicatala a una persona che amate”.

Parole davvero belle e piene di affetto che hanno trovato una risposta. Infatti Valeria D’Agostino ieri ha messo una storia su Instagram dedicando un pensiero proprio al suo ex compagno. Ha pubblicato un collage con una serie di foto di Geolier, tra cui uno screen di una loro conversazione e uno screen di un articolo che parlava delle 3 date sold out a Napoli. Poi sopra ha scritto: “Qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, io voglio vederti vincere per sempre”.

Tra tante storie che finiscono nei peggiori modi con magari anche accuse reciproche pubbliche e poco carine, è bello vedere due ragazzi giovani che continuano a volersi bene, a supportarsi e a dimostrarsi affetto anche se non stanno più insieme.