La carica e l’energia esplosiva di Serena Brancale l’hanno portata a scalale le classifiche con alcuni singoli di successo. Tra questi citiamo “Baccalà” e “La zia” ma forse non tutti conoscono molto bene la cantante. Scoprite tutte le informazioni necessarie su età, vita privata e Instagram.

Chi è Serena Brancale

Nome e Cognome: Serena Brancale

Data di nascita: 4 maggio 1989

Luogo di nascita: Bari

Età: 35 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantautrice e polistrumentista

Fidanzato: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @serenabrancale

Serena Brancale età, altezza e biografia

Quanti anni ha Serena Brancale e dove nasce? Partiamo con il dire che è nata il 4 maggio 1989 Bari e oggi ha 35 anni d’età. A parte le informazioni ignote su peso e altezza, quello che sappiamo delle sue origini è che la mamma è una musicista e il padre un ex calciatore.

Dopo aver studiato violino per diverso tempo, si diploma in grafica pubblicitaria all’Accademia delle Belle Arti di Bari e in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. Nel corso della sua vita lavora come docente insegnando composizione, arrangiamento e canto pop al Saint Louis College of Music di Roma.

Da diversi anni vive a nella Capitale ma la sua città natale sarà per sempre nel suo cuore.

Vita privata

Il fidanzato di Serena Brancale si chiama Dario Morello e lavora come pugile Ha 31 anni ed è appassionato di filosofia e cultura pop. Nasce in Calabria ma vive al nord insieme alla fidanzata.

I due non hanno figli e passano la loro vita privata amandosi a vicenda e fieri delle soddisfazioni professionali l’uno dell’altra.

Dove seguire Serena Brancale: Instagram e social

Avere un contatto sui social con Serena Brancale è davvero molto semplice perché è possibile cercarla su Facebook e TikTok. L’artista è presente anche su Twitter ma non lo utilizza dal 2021.

La sua musica è invece disponibile su Spotify e YouTube.

Continuiamo per scoprire che genere canta Serena Brancale.

Carriera

In che dialetto canta Serena Brancale? Quasi fin dall’inizio la cantante ha scelto anche il dialetto barese. I primi singoli escono dal 2013 ma la grande occasione arriva nel 2015 con il Festival di Sanremo.

Qui canta la canzone “Galleggiare“, che è anche il titolo del suo album. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Lunezia e durante gli anni collabora con importanti artisti come Il Volo, Willie Peyote, Ghemon e Clementino. Non ha mai preso parte a X Factor.

Tra le apparizioni televisive, inoltre, possiamo rivelare che ha preso parte a Bar Stella con Stefano De Martino e Radio 2 Social Club. Nel 2025 approda a Sanremo con la canzone “Anema e core“, mentre nella serata dei duetti canta con Alessandra Amoroso il brano “If I Ain’t Got You“.

Che strumento suona Serena Brancale? La cantante è una polistrumentista e, tra gli altri, sa suonare anche il pianoforte.

Album e canzoni

Tre sono gli album pubblicati, tra il 2015 e il 2022, da Serena Brancale: “Galleggiare“, “Vita da artista” e “Je so accussi“. Esiste anche un disco dal vivo che porta il suo stesso nome.

Tra le sue canzoni più note ci sono “Baccalà” e “La zia“. In che lingua è la canzone Baccalà? Serena la canta in dialetto barese e la sonorità è funk.

“La zia” di Serena Brancale è uscita nel 2024, quindi non abbiamo motivo di chiederci ‘quando esce‘. Ora che sappiamo in che dialetto canta passiamo ai suoi passi nel mondo della TV.

Ma vi siete mai chiesti cosa significa la canzone “Baccalà“? Nasce per caso, come riporta il sito Deejay, durante un viaggio in treno con l’obiettivo di promuovere il suo tour.

Sanremo 2015

La prima volta di Serena Brancale sul palco dell’Ariston risale al 2015 nella categoria Nuove Proposte.

In quell’occasione ha portato la canzone “Galleggiare” ma purtroppo non si è posizionata sul podio.

Bar Stella

Tra il 2022 e il 2023 Serena Brancale è apparsa nel programma di Stefano De Martino “Bar Stella“.

Qui ha interpretato delle canzoni come “Andamento lento“, “Jè so pazzo” e “Viento ‘e terra“.

Serena Brancale a Sanremo 2025

I fan di Serena Brancale non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di sentire il suo brano, “Anema e core“, a Sanremo 2025. Per ingannare l’attesa, questo è il momento di scoprire quale significato dà lei stessa al brano:

“Questa è l’attitudine alla vita, vivere con amore tutto quanto. Il brano rappresenta il modo di vivere bene le cose”.

Qualcuno si ricorderà che Serena Brancale ha partecipato già nel 2015 al Festival di Sanremo. Nell’intervista su RaiPlay ha espresso la sua gioia nel tornare:

“Torno al Festival con lo spirito giusto dopo 10 anni di lavoro. Leggera incoscienza ma con una base di studio che se fai questo lavoro bisogna avere. Il rock sta nella giacca. Sul palco porterà la grinta, sono un fiume in piena”.

Alla conduzione troviamo Carlo Conti, che è stato confermato anche per il 2026.

I concorrenti di Sanremo 2025

Martedì 11 febbraio parte il Festival di Sanremo 2025 e i concorrenti in gara porteranno le loro canzoni originali di cui sappiamo già i titoli. Se continuate a leggere scoprirete di chi stiamo parlano:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”,

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Ma chi sono i giovani che fanno parte delle Nuove Proposte? Carlo Conti ha deciso di introdurre di nuovo, dopo un periodo di pausa, questa categoria. Saranno quattro i concorrenti che si sfideranno:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.

Il percorso di Serena Brancale a Sanremo 2025

Serena Brancale porta la sua simpatia e la sua carica energetica sul palco dell’Ariston con il brano “Anema e core“. Qui di seguito potete scoprire il suo percorso giorno dopo giorno.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO