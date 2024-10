Grandi emozioni stasera nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle. Ma cosa è accaduto a fine diretta? Andiamo a scoprire la classifica e vediamo chi è stato eliminato.

La classifica della seconda puntata di Ballando con le Stelle

Un’emozione dietro l’altra questa sera a Ballando con le Stelle. Nel corso della seconda puntata del talent show di Milly Carlucci infatti ne abbiamo viste di belle e senza dubbio protagonista della diretta è stata Barbara d’Urso, che è arrivata in studio come ballerina per una notte. Anche stasera nel mentre le 13 coppie si sono esibite a colpi di ballo, conquistando il pubblico.

Ma cosa è accaduto e quali sono state le votazioni dei giudici? Questa la prima classifica provvisoria:

Successivamente Alberto Matano e Rossella Erra hanno consegnato i loro tesoretti. La classifica è dunque così cambiata:

Ma cosa è accaduto dunque e quali sono le coppie che accedono alla terza puntata di Ballando con le Stelle? La prossima settimana ritroveremo: Federica Nargi, Tommaso Marini, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, i Cugini di Campagna.

E ancora a tornare saranno Anna Lou Castoldi, Francesco Paolantoni, Furkan Palali, Sonia Bruganelli.

Chi è stato eliminato

Ma chi è stato eliminato dunque nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle? Anche questa settimana non c’è stata alcuna eliminazione.

Bianca Guaccero e Nina Zilli sono invece le vincitrici della serata e guadagnano così 20 punti a testa.

Tutte le 13 coppie dunque torneranno per la terza puntata e di certo anche stavolta non mancheranno le emozioni.