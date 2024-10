Secondo un rumor giunto poco fa, pare che Sonia Bruganelli, che stasera è tornata a esibirsi, sarebbe furiosa dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Il retroscena su Sonia Bruganelli

Grandi emozioni questa sera a Ballando con le Stelle. Protagonista assoluta della serata è stata di certo Barbara d’Urso, che è arrivata in studio come ballerina per una notte. A seguito della perfetta esibizione della conduttrice, che ha convinto a pieno la giuria e il pubblico, poco fa è emerso un retroscena che vede protagonista nientemeno che Sonia Bruganelli. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Proprio quest’anno l’ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza ed è così entrata nel cast del talent show di Milly Carlucci.

Stasera dunque, in occasione della seconda puntata, Sonia è scesa in pista insieme al suo maestro Carlo Aloia e i due si sono esibiti in un charleston. Poco dopo però sono arrivati i commenti dei giudici, che non sembrerebbero aver apprezzato la performance. L’intera giuria ha infatti stroncato la coppia e non sono mancate parole particolarmente dure.

Poco fa dunque a intervenire è stato Giuseppe Candela, che ha fatto sapere sui social che Sonia Bruganelli sarebbe furiosa dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Il giornalista tuttavia non è entrato nei dettagli e non sappiamo al momento cosa sarebbe accaduto e se la presunta reazione della concorrente sia dovuta a quanto successo con i giudici.

Attualmente Sonia, essendo ancora in diretta su Rai 1, non ha ancora commentato questo retroscena sul suo conto. Vi invitiamo dunque a prendere, almeno per ora, il rumor con le pinze in attesa di ulteriori aggiornamenti o chiarimenti.