Chi è stato eliminato nell’ultima puntata del GF VIP? Le percentuali

L’eliminato della scorsa puntata del GF Vip

Questa sera, lunedì 29 novembre 2021, ne sono già successe di tutti i colori al Grande Fratello Vip 6. Abbiamo assistito, per esempio, allo scoop che vede protagonista Delia Duran e un ex volto di Temptation Island, ma non solo. Grande entusiasmo per l’ingresso di Valeria Marini, con la benda sull’occhio, e la lite tra le Principesse e Katia Ricciarelli. Ma chi sarà l’eliminato di stasera al GF Vip? In nomination abbiamo visto Carmen Russo, Clarissa Selassié, Soleil Sorge, Lucrezia Selassié e Manila Nazzaro. Alfonso le ha fatte mettere tutte e cinque di spalle contro il LED.

Il pubblico, infatti, ha emesso il verdetto. La prima a salvarsi è stata proprio l’influencer (31%), la quale ha esultato non appena ha sentito pronunciare il suo nome. Abbiamo visto, poi, anche una seconda concorrente, ovvero Carmen (18%). Dopo una breve pausa, parlando di altri argomenti come un litigio tra Adriana e Sonia, il conduttore ha fatto ritorno sulla questione. Ne sono, quindi, rimaste soltanto 3 a contendersi la salvezza. A rimanere nella casa è stata Manila (20%). Ecco, perciò, che rimangono le due sorelle, Lulù e Clarissa. Una di loro ha quindi dovuto abbandonare la Casa.

La serata, quindi, è continuata con una sorpresa per le tre sorelle. Anche se un imprevisto, ovvero la crisi di Lucrezia, ha un po’ scosso gli equilibri del reality e ha portato Alfonso a riprenderla. Arriviamo, quindi, al verdetto definitivo. Ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6 è Clarissa (15%). Un solo punto percentuale la separa dalla sorella, la quale ha ottenuto il 16% delle preferenze. Non ci resta che vedere come proseguiranno le settimane delle altre due Principesse senza di lei.

